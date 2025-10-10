В Україні затримки поїздів через "блекаути": де змінюють графіки відправлень

Головне:
- Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині
- Із затримкою до години вирушили з Дарниці кілька поїздів
Ранкові відправлення пасажирського залізничного транспорту в Україні в усіх напрямках відбулися здебільшого вчасно.
Ранкові прибуття також відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка, незважаючи на блекаути по країні, повідомляє "Укрзалізниця".
"Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів", - зазначила компанія.
Згідно з її інформацією, із затримкою до години вирушили з Дарниці поїзди:
- 722 Київ - Харків;
- №712 Київ - Краматорськ.
Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної і назад.
Висадка і посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.
Складнощі з рухом - у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема:
- Київ - Гребінка;
- Березань - Київ-Волинський.
Удари РФ по залізниці: прогноз експерта
Український експерт із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") попередив, що агресор - Росія - здатна вивести з ладу українську залізничну інфраструктуру. За його словами, основна мета атак - локомотиви: втративши тягу, залізничні сполучення фактично зупиняться.
Затримки на залізниці - новини за темою
Як повідомляв Главред, у четвер, 9 жовтня, країна-агресор Росія знову атакувала залізницю. Відомо, що в Сумській області організовано рух поїздів за зміненими маршрутами.
Нагадаємо, що через російську атаку на Чернігівську область було ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Деякі поїзди затримувалися, а деякі не курсували протягом дня.
Раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме по пасажирському потягу сполученням Шостка-Київ.
