В Україні затримки поїздів через "блекаути": де змінюють графіки відправлень

Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі.

Головне:

Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині

Із затримкою до години вирушили з Дарниці кілька поїздів

Ранкові відправлення пасажирського залізничного транспорту в Україні в усіх напрямках відбулися здебільшого вчасно.

Ранкові прибуття також відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка, незважаючи на блекаути по країні, повідомляє "Укрзалізниця".

"Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів", - зазначила компанія.

Згідно з її інформацією, із затримкою до години вирушили з Дарниці поїзди:

722 Київ - Харків;

№712 Київ - Краматорськ.

Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної і назад.

Висадка і посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.

Складнощі з рухом - у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема:

Київ - Гребінка;

Березань - Київ-Волинський.

Удари РФ по залізниці: прогноз експерта

Український експерт із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") попередив, що агресор - Росія - здатна вивести з ладу українську залізничну інфраструктуру. За його словами, основна мета атак - локомотиви: втративши тягу, залізничні сполучення фактично зупиняться.

Затримки на залізниці - новини за темою

Як повідомляв Главред, у четвер, 9 жовтня, країна-агресор Росія знову атакувала залізницю. Відомо, що в Сумській області організовано рух поїздів за зміненими маршрутами.

Нагадаємо, що через російську атаку на Чернігівську область було ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Деякі поїзди затримувалися, а деякі не курсували протягом дня.

Раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме по пасажирському потягу сполученням Шостка-Київ.

