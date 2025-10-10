Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні затримки поїздів через "блекаути": де змінюють графіки відправлень

Олексій Тесля
10 жовтня 2025, 09:12
69
Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі.
балістика, укрзалізниця
В Україні затримки на залізниці через удари РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, МО РФ

Головне:

  • Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині
  • Із затримкою до години вирушили з Дарниці кілька поїздів

Ранкові відправлення пасажирського залізничного транспорту в Україні в усіх напрямках відбулися здебільшого вчасно.

Ранкові прибуття також відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка, незважаючи на блекаути по країні, повідомляє "Укрзалізниця".

відео дня

"Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів", - зазначила компанія.

Згідно з її інформацією, із затримкою до години вирушили з Дарниці поїзди:

  • 722 Київ - Харків;
  • №712 Київ - Краматорськ.

Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної і назад.

Висадка і посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.

Складнощі з рухом - у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема:

  • Київ - Гребінка;
  • Березань - Київ-Волинський.
Скріншот
/ t.me/s/UkrzalInfo

Удари РФ по залізниці: прогноз експерта

Український експерт із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") попередив, що агресор - Росія - здатна вивести з ладу українську залізничну інфраструктуру. За його словами, основна мета атак - локомотиви: втративши тягу, залізничні сполучення фактично зупиняться.

Затримки на залізниці - новини за темою

Як повідомляв Главред, у четвер, 9 жовтня, країна-агресор Росія знову атакувала залізницю. Відомо, що в Сумській області організовано рух поїздів за зміненими маршрутами.

Нагадаємо, що через російську атаку на Чернігівську область було ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Деякі поїзди затримувалися, а деякі не курсували протягом дня.

Раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме по пасажирському потягу сполученням Шостка-Київ.

Читайте також:

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли Укрзалізниця залізниця пасажирські поїзди блекаут
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Цинічна та прорахована атака": РФ запустила по Україні понад 450 дронів і 30 ракет

"Цинічна та прорахована атака": РФ запустила по Україні понад 450 дронів і 30 ракет

09:37Війна
В Україні затримки поїздів через "блекаути": де змінюють графіки відправлень

В Україні затримки поїздів через "блекаути": де змінюють графіки відправлень

09:12Україна
"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

07:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Останні новини

10:25

Пенсію уріжуть до 25%: який українцям держава залишить лише чверть виплат

10:18

Удар РФ по Запоріжжю вбив 7-річного хлопчика, його батько три роки провів у полоніВідео

09:58

Предки могли бути іспанцями: які прізвища вказують на цікаве коріння роду

09:55

Вагітність: актриса Тишкевич повідомила про важливе рішення

09:37

"Цинічна та прорахована атака": РФ запустила по Україні понад 450 дронів і 30 ракетФото

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФЧастина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ
09:15

Сестра Єфросиніної засвітила свій розкішний будинок та онуку Ющенка

09:12

В Україні затримки поїздів через "блекаути": де змінюють графіки відправлень

09:10

Їсти можна не завжди: чому опеньки не такі безпечні, як здаєтьсяВідео

08:16

Масштабна атака РФ на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, його батьки в лікарніФото

Реклама
08:10

Як Путін зіштовхує Китай з ЄвропоюПогляд

07:51

"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

06:58

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиціФото

06:10

Чому Трамп не отримає Нобелівську премію-2025Погляд

06:00

"Через політичні погляди": розкрилася правда про Крістіну Орбакайте

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

04:30

Швидкі зміни та фінансова легкість: трьом знакам зодіаку усміхнеться доля

04:07

Список здивує багатьох — які іграшки не можна давати котові і чомуВідео

03:30

Тріск, шурхіт і пропажа речей: як вгамувати духа, якщо він сердиться або пустуєВідео

03:28

У Києві перебої з світлом: РФ атакує столицю балістикою

Реклама
02:30

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

02:00

Справиться лише геній головоломок: знайдіть "особливого" бика за 4 секунди

01:45

76-річний учасник гурту Кіss потрапив у ДТП - деталі

01:30

"Мене тримали під дулом пістолета": Мадонна зробила гучне зізнання

00:34

Як прибрати подряпини на авто за 30 секунд - дешевий і простий спосіб

00:15

Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

00:01

Балістика та"Шахеди" атакують Київ: пролунали гучні вибухи, є постраждалі

09 жовтня, четвер
23:54

Трамп заявив про виключення з НАТО однієї з країн-членів

23:41

Міністр цифрової трансформації показав романтику з дружиною: "Дякую, що витримуєш"

23:22

Чого обов'язково потрібно позбутися цього дня: прикмети 10 жовтня

23:15

Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

22:58

"Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

22:24

"Загнав себе в глухий кут": Жданов пояснив, чому Трамп уже не впливає на Путіна

21:55

Не просто дизайн: що приховує каністра з трьома ручками, окрім зручного хвату

21:31

Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

21:16

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

21:03

Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

21:01

США готують переговори в Китаї - розкрито, як має закінчитись війна в Україні

21:00

На фронті загинув зірка КВК - перші деталі

20:46

Українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах: що відомо

Реклама
20:43

"Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

20:40

Лише два етапи: садівниця розповіла, як підготувати троянди до успішної зимівліВідео

19:49

Чому коти нападають та кусають ноги: стала відома незвична причина

19:36

Україна буде "плавати": регіони накривають затяжні дощі та пронизливий вітер

19:34

"Велике стиснення": вчені розкрили сценарій кінця світуВідео

19:34

Дніпро це "димова завіса": експерт розкрив куди ворог готує головний удар

19:27

Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: названо єдину умову

19:23

Виявляється, більшість робить не так: як правильно варити яйця

19:03

Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

19:00

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон ПутінаПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти