Скасування карантину, масок і вакцинації в Україні: Зеленський відповів на петицію щодо коронавірусу

Карантин і вакцинація в Україні від коронавірусу відповідають законодавству - Зеленський / president.gov.ua

Заходи, серед яких карантин в Україні і вакцинація проти COVID-19, впроваджены на території держави у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Вони спрямовані на боротьбу з вірусом і відповідають чинному національному законодавству. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави відповів на петицію №22/123656-еп, в якій гаранту запропонували скасувати карантин і "добровільно-примусову вакцинацію" від коронавірусу в Україні.

читайте такожУкраїні загрожує новий спалах COVID-19: у МОЗ назвали терміниЯк вказав гарант, законодавством передбачено запуск обов'язкових медоглядів щеплень і карантину у тому випадку, якщо на території держави фіксується циркуляція окремих особливо небезпечних захворювань. Карантин і вакцинація відповідають законам України про захист населення від інфекційних хвороб, санітарного та епідемічного добробуту населення, а також регулюються постановами уряду, указами президента України та рішеннями Ради національної безпеки і оборони.

Зеленський уточнив, що заходи, ухвалені державою у зв'язку з поширенням COVID-19 в Україні, діють відповідно до законодавства.

"Таким чином суспільні відносини щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій врегульовано законодавством України. Дякую всім, хто долучився до цієї петиції. Бережіть себе та своїх рідних", - підкреслив Володимир Зеленський.

Реклама

Дивіться відео ТСН - Зеленський пообіцяв українцям 1000 грн за вакцинацію

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабінет міністрів 22 вересня схвалив впровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні для працівників низки професій. Щеплення мали зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, працівники місцевих державних адміністрацій.

Пізніше МОЗ розширило список професій, працівникам яких слід зробити щеплення проти COVID-19. Серед них опинилися співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та люди, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Рішення набуло чинності 9 грудня.

17 грудня МОЗ доповнило перелік організацій, представникам яких слід вакцинуватися від коронавірусу в обов'язковому порядку. Це працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності, а також комунальних підприємств, установ та організацій.