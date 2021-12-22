В Україні запроваджують бустерну дозу вакцини: для кого дозволили

Вакцинація від коронавірусу / УНІАН

В Україні дозволили проводити бустерну дозу від коронавірусу. Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я, її можна буде отримати через півроку після другого щеплення.

Бустерне щеплення робитимуть вакцинами Moderna і Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.

Кому дозволили бустерну дозу:

медпрацівникам;

співробітникам будинків інтернатного типу.

Як заявили у МОЗ, можливість згенерувати новий Сovid-сертифікат після отримання бустерної дози з'явиться вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше керівник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що його відомство вже веде активну підготовку сертифікатів для бустерної дози вакцини від коронавірусу COVID-19.

читайте такожУ МОЗ змінили вимогу до бустерної дози вакцини від коронавірусу

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Також раніше медики назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібно невідкладно їхати в лікарню. В іншому випадку можна опинитися в реанімації.

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