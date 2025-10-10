Виявили пухлину: у РФ екстрено госпіталізували Михайла Шуфутинського

Російського співака Михайла Шуфутинського екстрено прооперували.

Михайло Шуфутинський переніс проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: t.me/mikhail_shufutinsky

Що трапилося з Шуфутинським

Про яку проблему йдеться

Російський 77-річний співак Михайло Шуфутинський, який нещодавно зіграв весілля зі Світланою Юразовою, молодшою за виконавця на 30 років, опинився в лікарні.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал SHOT, Михайла Шуфутинського екстрено прооперували. Його госпіталізували з підозрою на онкологію.

Шуфутинський опинився в лікарні/ ЕГ

Пропагандисти пишуть, що ще навесні у 77-річного шансоньє виявили пухлину. Пізніше було ухвалено рішення про хірургічне втручання, оскільки був ризик, що новоутворення - злоякісне. Операція пройшла успішно, і незабаром артиста виписали. Влітку Шуфутинський повернувся до виступів і зараз активно гастролює країною. Шансоньє рекомендували спостерігатися в онколога.

Раніше пропагандисти також писали про те, що нібито співак відмовився від американського паспорта, на користь російського.

Шуфутинський про війну

До речі, раніше Михайло Шуфутинський вперше озвучив свою позицію у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну. В одному з інтерв'ю виконавець пісні "Третье сентября" зізнався, що любить Росію і своє життя, тому й підтримує вбивства українців.

Про персону: Михайло Шуфутинський Михайло Шуфутинський - радянський і російський естрадний співак, шансоньє, піаніст, виконавець, музичний продюсер. Заслужений артист Російської Федерації (2013).

У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну, виступив у госпіталі перед пораненими окупантами. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

