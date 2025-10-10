У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиці

Моніторингові канали повідомляли про рух балістики на столицю.

Через зліт МіГ-31К було оголошено повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: карта тривог, МО РФ

Коротко:

У РФ злетів МіГ-31К

Монітори повідомляли про запуск балістичних ракет

У Києві було чути вибух

У Києві прогриміли вибухи. Повітряну тривогу було оголошено о 06:22 у п'ятницю, 10 жовтня, через зліт російського МіГ-31К. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Жителів міста закликали залишатися в укриттях.

Моніторингові канали повідомляли про рух балістики на столицю.

О 06:54 було оголошено відбій тривоги.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.

Унаслідок нічної атаки РФ на Київ 9 осіб дістали травми. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об'єктів цивільної інфраструктури.

Дивіться відео - Наслідки нічної атаки на Київ:

Пізніше мер Кличко повідомив, що внаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що через складну енергетичну ситуацію в п'ятницю рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами. Рух поїздів між станціями "Славутич" і "Червоний хутір" поки що неможливий через поточну ситуацію з електроживленням.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що працюють над відновленням електропостачання - спочатку для об'єктів критичної інфраструктури.

У Київській області внаслідок російського удару ускладнено рух приміських поїздів. Як уточнили в Укрзалізниці, через відсутність напруги є затримки до 30 хвилин на ділянці Київ - Гребінка. Київська кільцева електричка курсуватиме за планом. Рух за маршрутом і графіком зберігається.

РФ змінила тактику повітряних атак: думка експерта

Російські окупанти змінили тактику обстрілів української інфраструктури та наростили свої можливості. Сили Оборони намагаються наздогнати темпи ворога, проте поки що не досягли потрібного рівня. Про це заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

"Вони зараз обрали нову тактику - окрім того, що б'ють по великих об'єктах електрогенеруючих, вони почали вибивати трансформаторні станції біля міст, містечок і селищ, тим самим залишаючи їх без світла", - повідомив нардеп.

Костенко також додав, що росіянам вдалося масштабувати виробництво шахедів і платформ для їхнього запуску.

Інші новини:

