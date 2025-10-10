Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиці

Анна Ярославська
10 жовтня 2025, 06:58оновлено 10 жовтня, 07:57
3081
Моніторингові канали повідомляли про рух балістики на столицю.
МіГ-31К, повітряна тривога
Через зліт МіГ-31К було оголошено повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: карта тривог, МО РФ

Коротко:

  • У РФ злетів МіГ-31К
  • Монітори повідомляли про запуск балістичних ракет
  • У Києві було чути вибух

У Києві прогриміли вибухи. Повітряну тривогу було оголошено о 06:22 у п'ятницю, 10 жовтня, через зліт російського МіГ-31К. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Жителів міста закликали залишатися в укриттях.

відео дня

Моніторингові канали повідомляли про рух балістики на столицю.

О 06:54 було оголошено відбій тривоги.

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиці
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.

Унаслідок нічної атаки РФ на Київ 9 осіб дістали травми. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об'єктів цивільної інфраструктури.

Дивіться відео - Наслідки нічної атаки на Київ:

Скриншот

Пізніше мер Кличко повідомив, що внаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що через складну енергетичну ситуацію в п'ятницю рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами. Рух поїздів між станціями "Славутич" і "Червоний хутір" поки що неможливий через поточну ситуацію з електроживленням.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що працюють над відновленням електропостачання - спочатку для об'єктів критичної інфраструктури.

У Київській області внаслідок російського удару ускладнено рух приміських поїздів. Як уточнили в Укрзалізниці, через відсутність напруги є затримки до 30 хвилин на ділянці Київ - Гребінка. Київська кільцева електричка курсуватиме за планом. Рух за маршрутом і графіком зберігається.

  • Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року
    Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року
    Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року
    Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року
    Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року
    Наслідки атаки на Київ у ніч на 10 жовтня 2025 року Фото: ДСНС

РФ змінила тактику повітряних атак: думка експерта

Російські окупанти змінили тактику обстрілів української інфраструктури та наростили свої можливості. Сили Оборони намагаються наздогнати темпи ворога, проте поки що не досягли потрібного рівня. Про це заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

"Вони зараз обрали нову тактику - окрім того, що б'ють по великих об'єктах електрогенеруючих, вони почали вибивати трансформаторні станції біля міст, містечок і селищ, тим самим залишаючи їх без світла", - повідомив нардеп.

Костенко також додав, що росіянам вдалося масштабувати виробництво шахедів і платформ для їхнього запуску.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні вибух війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

07:51Україна
У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиці

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиці

06:58Війна
Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

06:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Останні новини

08:16

Масштабна атака РФ на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, його батьки в лікарні

08:10

Як Путін зіштовхує Китай з ЄвропоюПогляд

07:51

"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

06:58

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиціФото

06:49

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФФотоВідео

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - ЖмайлоВійна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло
06:10

Чому Трамп не отримає Нобелівську премію-2025Погляд

06:00

"Через політичні погляди": розкрилася правда про Крістіну Орбакайте

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Реклама
04:30

Швидкі зміни та фінансова легкість: трьом знакам зодіаку усміхнеться доля

04:07

Список здивує багатьох — які іграшки не можна давати котові і чомуВідео

03:30

Тріск, шурхіт і пропажа речей: як вгамувати духа, якщо він сердиться або пустуєВідео

03:28

У Києві перебої з світлом: РФ атакує столицю балістикою

02:30

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

02:00

Справиться лише геній головоломок: знайдіть "особливого" бика за 4 секунди

01:45

76-річний учасник гурту Кіss потрапив у ДТП - деталі

01:30

"Мене тримали під дулом пістолета": Мадонна зробила гучне зізнання

00:34

Як прибрати подряпини на авто за 30 секунд - дешевий і простий спосіб

00:15

Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

00:01

Балістика та"Шахеди" атакують Київ: пролунали гучні вибухи, є постраждалі

Реклама
09 жовтня, четвер
23:54

Трамп заявив про виключення з НАТО однієї з країн-членів

23:41

Міністр цифрової трансформації показав романтику з дружиною: "Дякую, що витримуєш"

23:22

Чого обов'язково потрібно позбутися цього дня: прикмети 10 жовтня

23:15

Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

22:58

"Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

22:24

"Загнав себе в глухий кут": Жданов пояснив, чому Трамп уже не впливає на Путіна

21:55

Не просто дизайн: що приховує каністра з трьома ручками, окрім зручного хвату

21:31

Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

21:16

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

21:03

Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

21:01

США готують переговори в Китаї - розкрито, як має закінчитись війна в Україні

21:00

На фронті загинув зірка КВК - перші деталі

20:46

Українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах: що відомо

20:43

"Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

20:40

Лише два етапи: садівниця розповіла, як підготувати троянди до успішної зимівліВідео

19:49

Чому коти нападають та кусають ноги: стала відома незвична причина

19:36

Україна буде "плавати": регіони накривають затяжні дощі та пронизливий вітер

19:34

"Велике стиснення": вчені розкрили сценарій кінця світуВідео

19:34

Дніпро це "димова завіса": експерт розкрив куди ворог готує головний удар

19:27

Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: названо єдину умову

Реклама
19:23

Виявляється, більшість робить не так: як правильно варити яйця

19:03

Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

19:00

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон ПутінаПогляд

18:52

Як позбутися гіркоти в грибах: лише найдосвідченіші грибники знають один нюанс

18:46

Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

18:25

Як сказати українською "брезговать" - правильні відповідники російському словуВідео

18:06

Знайти правильну чашку: шкільна головоломка, яку розв’язують лише 1% людей

18:05

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

17:38

Терпець урвався: дружина зрадника Джигана кинула його і назвала причину

17:26

Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одногоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти