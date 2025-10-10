Всю Україну залиє дощами: дата, коли температура впаде до +2

Синоптик заявив, що температурний фон в Україні почне поступово знижуватися.

Прогноз погоди на вихідні / фото: pixabay

Погода в Україні упродовж вихідних, 11 та 12 жовтня, буде хмарною із невеликими дощами. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби очікується розвиток північно-західних циркуляційних умов в атмосфері над Східною Європою.

"До нас надходитимуть повітряні маси з території Скандинавського півострова та країн Балтії, тому температурний фон почне поступово знижуватися", - наголосив він.

Синоптик також додав, що малоактивні атмосферні фронти стануть причиною невеликих, місцями помірних дощів в більшості областей України.

Погода в Україні 11 жовтня

У західних областях протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Можливий туман. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С.

У північних регіонах вночі очікується помірний дощ, вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +9…+14 °С.

У центральних областях прогнозується дощова та похмура погода протягом всієї доби. Температура повітря вночі передбачається в межах +6…+11 °С, вдень +9…+14 °С.

У південній частині країни також пройдуть дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +7…+12 °С, вдень +9…+14 °С.

У східних регіонах очікуються невеликі, на Харківщині місцями помірні дощі. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, в денні години +9…+14 °С.

Погода 11 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 12 жовтня

У західних регіонах вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень переважно без опадів, лише ввечері в районі Полісся та у північно-західних областях знову почнеться дощ. Температура повітря вночі передбачається в межах +4…+9 °С, вдень +10…+16 °С.

У північних областях України очікується хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С.

У центральній частині вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +11…+16 °С.

У південних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.

У східних областях України вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.

Погода 12 жовтня / фото: meteoprog

Чого чекати від погоди у жовтні

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що погода у жовтні буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Вона наголосила, що ночі в Україні стають холодними, а в деяких областях навіть можуть бути заморозки.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 10 жовтня буде дощовою та вітряною. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+19 градусів.

Варто додати, що 30 вересня в Одесі було зафіксовано стихійне явище червоного рівня небезпечності. За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, за добу кількість опадів у багатьох районах Одеської області перевищила місячну норму.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

