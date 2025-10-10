Рус
Батьків України почали штрафувати на тисячі гривень: що відомо про покарання

Даяна Швець
10 жовтня 2025, 12:22
Українцям пояснили, що загрожує за злісне невиконання обов’язків перед власними "чадами".
За що можуть оштрафувати батьків / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

  • В Україні карають за неналежне виховання дітей
  • Батьків оштрафують до 5 тисяч та садять у в’язницю

В Україні батьки можуть отримати штраф або навіть потрапити під кримінальну відповідальність, якщо неналежно виконують свої обов’язки щодо виховання дітей. Експерти Новини.LIVE пояснили, за які порушення у сфері батьківських обов’язків українців можуть покарати в жовтні 2025 року.

Закон чітко визначає, що саме входить до понять "догляд" і "піклування" про неповнолітніх, а також які наслідки чекають на тих, хто цього не дотримується.

Чому в Україні штрафують батьків

Після народження дитини батьки набувають не лише прав, а й обов’язків. Вони повинні створити дитині належні умови для життя, навчання, розвитку та виховання. Такі вимоги передбачені статтею 150 Сімейного кодексу України.

Якщо ці норми ігноруються, настає адміністративна відповідальність за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У жовтні 2025 року розміри штрафів для батьків становитимуть:

  • від 850 до 1 700 грн - якщо дитина живе у неналежних умовах або позбавлена можливості навчатися та розвиватися;
  • від 1 700 до 5 100 грн - якщо протягом року таке порушення повторюється;
  • від 850 до 1 700 грн - якщо підліток 14–16 років скоїв адміністративне правопорушення;
  • від 1 700 до 5 100 грн - якщо дитина вчинила кримінальний злочин до досягнення віку відповідальності;
  • від 1 700 до 2 550 грн - якщо батьки ігнорують вимоги органів опіки щодо виховання;
  • від 1 700 до 3 400 грн - якщо порушено терміни перебування дитини за кордоном.
  • Крім того, передбачено окремий штраф - від 102 до 136 грн (стаття 180 КУпАП) за доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп’яніння.

Кримінальна відповідальність

Деякі дії або бездіяльність батьків щодо дітей кваліфікуються вже як кримінальні правопорушення:

  • Стаття 166 Кримінального кодексу України передбачає 2–5 років позбавлення волі за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною, якщо це призвело до тяжких наслідків.
  • Стаття 164 ККУ встановлює покарання за ухилення від сплати аліментів або злісне невиконання обов’язку утримувати дитину — це можуть бути громадські роботи (80–120 годин), пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі на той самий термін.
  • Якщо ж дорослі примушують дитину до жебракування чи азартних ігор, їм може загрожувати 3–7 років ув’язнення.

    Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

    Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

    Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

    Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

    Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

    Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

    Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

    Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

    Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

    Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

