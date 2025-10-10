Батьків України почали штрафувати на тисячі гривень: що відомо про покарання

Українцям пояснили, що загрожує за злісне невиконання обов’язків перед власними "чадами".

https://glavred.net/ukraine/roditeley-ukrainy-nachali-shtrafovat-na-tysyachi-griven-chto-izvestno-o-nakazanii-10705343.html Посилання скопійоване

За що можуть оштрафувати батьків / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

В Україні карають за неналежне виховання дітей

Батьків оштрафують до 5 тисяч та садять у в’язницю

В Україні батьки можуть отримати штраф або навіть потрапити під кримінальну відповідальність, якщо неналежно виконують свої обов’язки щодо виховання дітей. Експерти Новини.LIVE пояснили, за які порушення у сфері батьківських обов’язків українців можуть покарати в жовтні 2025 року.

Закон чітко визначає, що саме входить до понять "догляд" і "піклування" про неповнолітніх, а також які наслідки чекають на тих, хто цього не дотримується.

відео дня

Чому в Україні штрафують батьків

Після народження дитини батьки набувають не лише прав, а й обов’язків. Вони повинні створити дитині належні умови для життя, навчання, розвитку та виховання. Такі вимоги передбачені статтею 150 Сімейного кодексу України.

Якщо ці норми ігноруються, настає адміністративна відповідальність за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У жовтні 2025 року розміри штрафів для батьків становитимуть:

від 850 до 1 700 грн - якщо дитина живе у неналежних умовах або позбавлена можливості навчатися та розвиватися;

- якщо дитина живе у неналежних умовах або позбавлена можливості навчатися та розвиватися; від 1 700 до 5 100 грн - якщо протягом року таке порушення повторюється;

- якщо протягом року таке порушення повторюється; від 850 до 1 700 грн - якщо підліток 14–16 років скоїв адміністративне правопорушення;

- якщо підліток 14–16 років скоїв адміністративне правопорушення; від 1 700 до 5 100 грн - якщо дитина вчинила кримінальний злочин до досягнення віку відповідальності;

- якщо дитина вчинила кримінальний злочин до досягнення віку відповідальності; від 1 700 до 2 550 грн - якщо батьки ігнорують вимоги органів опіки щодо виховання;

- якщо батьки ігнорують вимоги органів опіки щодо виховання; від 1 700 до 3 400 грн - якщо порушено терміни перебування дитини за кордоном.

- якщо порушено терміни перебування дитини за кордоном. Крім того, передбачено окремий штраф - від 102 до 136 грн (стаття 180 КУпАП) за доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп’яніння.

Кримінальна відповідальність

Деякі дії або бездіяльність батьків щодо дітей кваліфікуються вже як кримінальні правопорушення:

Стаття 166 Кримінального кодексу України передбачає 2–5 років позбавлення волі за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною, якщо це призвело до тяжких наслідків.

Стаття 164 ККУ встановлює покарання за ухилення від сплати аліментів або злісне невиконання обов’язку утримувати дитину — це можуть бути громадські роботи (80–120 годин), пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі на той самий термін.

Якщо ж дорослі примушують дитину до жебракування чи азартних ігор, їм може загрожувати 3–7 років ув’язнення.

Штрафи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, тепер в Україні водіям-порушникам нараховуватимуть штрафні бали. В країнах Європейського Союзу така система вже діє відносно давно.

Окрім цього, українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах. Нещодавно почали видавати оновлені посвідчення водія. Ці документи містять спеціальне маркування – код "78", він має важливе юридичне значення, адже офіційно засвідчує, що водій складав практичний іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач (АКПП).

Ба більше, українців карають за "неправильні" паспорти. У Державній міграційній службі (ДМС) нагадали громадянам про важливість своєчасного оновлення фотографії в паспорті. У разі знехтування цією вимогою, особа може бути притягнута до штрафу.

Більше важливих новин:

Про джерело: Новини.LIVE Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network". До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова. Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці: повага до читача і його право на правду

об’єктивність та неупередженість

повнота і всебічний аналіз інформації

простота і доступність

відсутність прихованої реклами

унікальність та оперативність

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред