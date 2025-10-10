Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракет

Зафіксовано "прильоти" 13 ракет і 60 ударних БПЛА на 19 локаціях.

РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Армія РФ застосувала 497 засобів повітряного нападу

Зафіксовано влучання 13 ракет і 60 дронів по 19 локаціях

Це одна з наймасштабніших атак РФ за кількістю випущених дронів

У ніч на 10 жовтня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного і наземного базування. Загалом окупанти застосували 497 засобів повітряного нападу.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, по Україні запустили 32 ракети та 465 БпЛА різних типів:

465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), близько 200 із них - "шахеди";

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

12 крилатих ракет Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 п'ятниці, протиповітряною обороною збито/пригнічено 420 повітряних цілей:

405 БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

9 крилатих ракет Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім того, чотири ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

Зафіксовано прямі влучання 13 ракет і 60 ударних БПЛА на 19 локаціях і падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, внаслідок виникли перебої з електро- і водопостачанням.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих - усім надається необхідна допомога.

Основною метою окупантів була енергетична інфраструктура. Унаслідок атаки є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоград, Херсон.

У Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, ще п'ятеро людей дістали поранення.

Серед поранених - батьки загиблої дитини. Медики борються за життя постраждалих. Батько загиблого хлопчика навесні повернувся з полону РФ, де перебував три роки.

Коли дадуть світло після обстрілів

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що після відбою загрози повітряних атак у всіх регіонах активно розпочалися відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади, залучено всі необхідні служби.

Водопостачання в Києві та Кіровоградській області планується повністю відновити до кінця сьогоднішнього дня.

У столиці критичну інфраструктуру вже підключено до мережі. Роботи з відновлення енергопостачання для решти споживачів тривають. Очікується, що Міністерство енергетики надасть оновлену інформацію про ситуацію за кілька годин.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Наразі в Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях діють спеціальні та аварійні графіки відключень електроенергії. Деталі щодо цих графіків окремо повідомлять Міненерго та Укренерго.

На час проведення відновлювальних робіт у постраждалих регіонах були задіяні альтернативні джерела енергії та підтримки. Це включає використання генераторів, функціонування Пунктів незламності та забезпечення додаткового зв'язку для населення.

