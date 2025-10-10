Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракет

Коротко:
- Армія РФ застосувала 497 засобів повітряного нападу
- Зафіксовано влучання 13 ракет і 60 дронів по 19 локаціях
- Це одна з наймасштабніших атак РФ за кількістю випущених дронів
У ніч на 10 жовтня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного і наземного базування. Загалом окупанти застосували 497 засобів повітряного нападу.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, по Україні запустили 32 ракети та 465 БпЛА різних типів:
- 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), близько 200 із них - "шахеди";
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 12 крилатих ракет Іскандер-К;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00 п'ятниці, протиповітряною обороною збито/пригнічено 420 повітряних цілей:
- 405 БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 9 крилатих ракет Іскандер-К;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Крім того, чотири ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).
Зафіксовано прямі влучання 13 ракет і 60 ударних БПЛА на 19 локаціях і падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо
Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, внаслідок виникли перебої з електро- і водопостачанням.
Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих - усім надається необхідна допомога.
Основною метою окупантів була енергетична інфраструктура. Унаслідок атаки є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоград, Херсон.
У Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, ще п'ятеро людей дістали поранення.
Серед поранених - батьки загиблої дитини. Медики борються за життя постраждалих. Батько загиблого хлопчика навесні повернувся з полону РФ, де перебував три роки.
Коли дадуть світло після обстрілів
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що після відбою загрози повітряних атак у всіх регіонах активно розпочалися відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади, залучено всі необхідні служби.
Водопостачання в Києві та Кіровоградській області планується повністю відновити до кінця сьогоднішнього дня.
У столиці критичну інфраструктуру вже підключено до мережі. Роботи з відновлення енергопостачання для решти споживачів тривають. Очікується, що Міністерство енергетики надасть оновлену інформацію про ситуацію за кілька годин.
Наразі в Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях діють спеціальні та аварійні графіки відключень електроенергії. Деталі щодо цих графіків окремо повідомлять Міненерго та Укренерго.
На час проведення відновлювальних робіт у постраждалих регіонах були задіяні альтернативні джерела енергії та підтримки. Це включає використання генераторів, функціонування Пунктів незламності та забезпечення додаткового зв'язку для населення.
