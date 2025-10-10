Удар РФ по Запоріжжю вбив 7-річного хлопчика, його батько три роки провів у полоні

Коротко:
- Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю.
- Під обстріл потрапив приватний сектор
- Загинув 7-річний хлопчик, батьки дістали важкі поранення
У ніч на 10 жовтня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Окупанти завдали ударів по приватному сектору та об'єктах інфраструктури. Унаслідок обстрілу сталися пожежі. Загинув 7-річний хлопчик, ще п'ятеро людей дістали поранення.
Серед поранених - батьки загиблої дитини. Медики борються за життя постраждалих.
Як пише Суспільне Запоріжжя з посиланням на родичку постраждалої родини, батько хлопчика навесні повернувся з полону РФ, де перебував три роки.
Місцева мешканка Ніна розповіла, що будинок, у який влучив російський снаряд, родина купила на початку весни. Ще одна очевидиця розповіла, що "приліт" у будинок був 02:22 ночі. Спалахнула пожежа, розбиті вікна та двері.
"Швидка приїхала, дитину винесли мертву майже, пульс прощупувався. Боролися лікарі, але не врятували. Вони купили будинок на початку весни", - розповіла Ніна.
Дивіться відео - Місцеві жителі розповіли про постраждалу сім'ю в Запоріжжі:
Масштабна атака РФ на Запоріжжя
Як писав Главред, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що минулої ночі було кілька хвиль атак: спочатку - "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько четвертої години ранку - керовані авіабомби і крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог випустив 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.
Загинув семирічний хлопчик. П'ятьох людей поранено. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Медики борються за життя постраждалих.
Пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури:
- 12 багатоповерхівок;
- 8 будинків приватного сектору.
За словами Федорова, через обстріли виникли складнощі з постачанням газу. Потрібно тимчасово знизити навантаження на мережу.
Також частково обмежено рух через ДніпроГЕС. Упродвож найближчих трьох-чотирьох годин рух буде відновлено.
