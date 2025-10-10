Рус
Удар РФ по Запоріжжю вбив 7-річного хлопчика, його батько три роки провів у полоні

Анна Ярославська
10 жовтня 2025, 10:18
Сім'я купила будинок, у який влучив російський снаряд, лише кілька місяців тому. Медики борються за життя батьків загиблої дитини.
Ракетний удар по Запоріжжю
Ракетний удар по Запоріжжю забрав життя дитини / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю.
  • Під обстріл потрапив приватний сектор
  • Загинув 7-річний хлопчик, батьки дістали важкі поранення

У ніч на 10 жовтня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Окупанти завдали ударів по приватному сектору та об'єктах інфраструктури. Унаслідок обстрілу сталися пожежі. Загинув 7-річний хлопчик, ще п'ятеро людей дістали поранення.

Серед поранених - батьки загиблої дитини. Медики борються за життя постраждалих.

Як пише Суспільне Запоріжжя з посиланням на родичку постраждалої родини, батько хлопчика навесні повернувся з полону РФ, де перебував три роки.

Місцева мешканка Ніна розповіла, що будинок, у який влучив російський снаряд, родина купила на початку весни. Ще одна очевидиця розповіла, що "приліт" у будинок був 02:22 ночі. Спалахнула пожежа, розбиті вікна та двері.

"Швидка приїхала, дитину винесли мертву майже, пульс прощупувався. Боролися лікарі, але не врятували. Вони купили будинок на початку весни", - розповіла Ніна.

Дивіться відео - Місцеві жителі розповіли про постраждалу сім'ю в Запоріжжі:

Масштабна атака РФ на Запоріжжя

Як писав Главред, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що минулої ночі було кілька хвиль атак: спочатку - "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько четвертої години ранку - керовані авіабомби і крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог випустив 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Загинув семирічний хлопчик. П'ятьох людей поранено. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Медики борються за життя постраждалих.

Пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури:

  • 12 багатоповерхівок;
  • 8 будинків приватного сектору.

За словами Федорова, через обстріли виникли складнощі з постачанням газу. Потрібно тимчасово знизити навантаження на мережу.

Також частково обмежено рух через ДніпроГЕС. Упродвож найближчих трьох-чотирьох годин рух буде відновлено.

