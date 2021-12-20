Українцям без "Дії" виплатять 1000 гривень за вакцинацію: в Офісі президента розповіли деталі

В ОП розповіли, коли можна буде отримати 1000 гривень за вакцинацію без "Дії" / УНИАН

Вакциновані від коронавірусу українці, які не мають додатку "Дія" чи банківських карток, зможуть отримати обіцяну від держави тисячу гривень трішки пізніше. Кошти їм почнуть виплачувати від другого кварталу або від другого півріччя 2022 року.

До того часу у державі повинен з’явитися механізм отримання грошей без додатку "Дія". Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу сьогодні, 20 грудня, пише ТСН.

Шурма наголосив, що у державі зробили ставку на цифровий канал отримання цих грошей, тому що він найбільш ефективний і найбільш швидкий.

"Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність застосунку "Дія", або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карток, буде в другому кварталі або в другому півріччі 2022-го року запропонований механізм отримання цих коштів", – розповів заступник керівника Офісу президента.

Як отримати 1000 грн без "Дії" – що говорили про це раніше

"Ковідну тисячу" не можна отримати готівкою – тільки на спеціально згенеровану картку. Раніше глава держави Володимир Зеленський зазначав, що для українців, які не мають смартфона чи додатку "Дія", буде передбачена інша можливість отримати гроші.

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"Ми розуміємо, що смартфони і "Дія" поки, на жаль, є не у кожного", – сказав президент.

Передбачалося, що буде розроблений механізм для тих, хто цим додатком не користується. Так, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк раніше пояснювала, що в Україні планується відкрити 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

Як отримати тисячу гривень у "Дії"

Спочатку у застосунку "Дія" потрібно згенерувати сертифікат про повну вакцинацію – так званий "зелений" сертифікат. Після цього потрібно перейти у розділ "Послуги" і натиснути пункт "єПідтримка". Із запропонованого переліку потрібно обрати той банк, через який ви хочете отримати гроші. Далі додаток перенаправить вас в обраний банк для генерування віртуальної картки. Картку можна оформити безкоштовно, кошти надійдуть на неї у термін до десяти днів.

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