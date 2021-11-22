На вакцинацію два тижні: МОЗ розширило список професій з обов'язковим щепленням від COVID-19

Наказ набирає чинності 9 грудня.
Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусної інфекції є обов'язковою.
Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, відповідний наказ набирає чинності 9 грудня.
"Це стосується співробітників підприємств, установ та організацій управління центральних органів виконавчої влади", - зазначив Ляшко.
Також вакцинація стане обов'язковою для:
- працівників реабілітаційних установ,
- установ, що надають соціальні послуги,
- закладів захисту прав дітей,
- працівників Укрпошти,
- співробітників Укрзалізниці.
У зв'язку з цим глава профільного відомства закликав вакцинувати вже і зараз, не відкладаючи це на останній тиждень, щоб не утворювати в пунктах щеплення черги.
Адже без щеплення керівництво установи має відсторонити співробітника від роботи. Причому без збереження заробітної плати.
читайте такожБілл Гейтс назвав термін завершення пандемії коронавірусу: є умоваНагадаємо, з початку листопада обов'язковою вакцинація стала для працівників центральних органів виконавчої влади та їх підрозділів, обласних і міських адміністрацій та навчальних закладів усіх рівнів.
Також раніше вчені назвали терміни закінчення пандемії коронавірусу.
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