Зеленський відповів на петицію про право відмовлятися від COVID-вакцинації

Президент відповів на петицію про право відмовлятися від вакцинації від коронавірусу / Фото УНІАН, Getty, колаж Главред

У випадку, якщо виникає загроза особливо небезпечної інфекційної хвороби або її масового поширення, можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти неї.

Про це йдеться у відповіді президента України Володимира Зеленського на електронну петицію №22/123600-еп "Відміна примусової вакцинації населення", яка була опублікована на сайті президента 23 вересня і набрала 25 тисяч підписів, які потрібні для розгляду.

Автор петиції Дмитро Зінькевич зазначав, що не має бути такого, що "люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати". Він закликав надати людям право обирати, хочуть вони вакцинуватися чи ні.

Володимир Зеленський у відповіді на петицію наголосив, що, згідно з українським законодаством, громадяни повинні не лише піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших громадян.

"За цих обставин передбачено, що щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України", – зазначив глава держави. Реклама

Він наголосив, що зараз великий негативний плив біологічних чинників на населення вимагає нових системних дій і рішень.

читайте такожУ МОЗ назвали дату введення бустерної вакцинації в УкраїніВодночас президент зазначив, що Кабмін перевірить інформацію щодо можливого використання прострочених вакцин.

"Я звернувся до Кабінету міністрів України з проханням з’ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин, і в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування", – йдеться у відповіді президента.

Раніше Зеленський уже відповідав на схожу петицію, у якій главі держави запропонували скасувати карантин і "добровільно-примусову вакцинацію" від коронавірусу в Україні. Як вказав гарант, законодавством передбачено запуск обов'язкових медоглядів, щеплень і карантину у тому випадку, якщо на території держави фіксується циркуляція окремих особливо небезпечних захворювань.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін раніше заявляв, що у 2022 році всім потрібно буде знову вакцинуватися від коронавірусу. Якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна через рік повністю ревакцинуватися. Він уточнив, що людина може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення від коронавірусу.

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