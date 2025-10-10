РФ обрала цілі і готує новий удар по Україні: названо ймовірні терміни обстрілу

Передислокацією літаків РФ завершує підготовку до ракетного удару.

РФ може готувати новий удар по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Відомо про щонайменше 8 споряджених бортів Ту-95МС/Ту-160

Передислокацією РФ завершує підготовку до ракетного удару

У повітрі перебувають чотири борти бомбардувальника Ту-95МС/Ту-160, які злетіли з аеродрому "Українка" і можуть застосовуватися для нанесення нового удару по Україні.

Ворог здійснює передислокацію на аеродром "Оленя", йдеться в повідомленні ресурсу єРадар.

"Борти вже споряджені крилатими ракетами", - зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що ще 3 борти Ту-95МС перебувають на аеродромі "Енгельс", 1 на аеродромі "Оленя";

"Загалом відомо про щонайменше 8 споряджених бортів Ту-95МС/Ту-160, імовірно завантажених під зав'язку, по 7-8 крилатих ракет на борт", - попереджається в повідомленні.

Підкреслюється, що цією передислокацією РФ завершує підготовку до ракетного удару.

"Очікуємо на масований ракетний удар протягом наступних 2х діб. Найбільша загроза західним областям і Києву", - попередили в єРадар.

Загроза удару РФ - прогноз експерта

Військовий експерт Олег Жданов попереджає, що загроза нового масштабного удару по Україні із застосуванням ракет і дронів зберігається - така атака може статися в будь-який момент. За його словами, Росія, як країна-агресор, уже перебуває в стані повної бойової готовності. Жданов зазначає, що в розпорядженні ворога постійно є від 300 до 400 ударних безпілотників, а в окремі періоди їхня кількість може досягати 500.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вибрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, підкреслив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

