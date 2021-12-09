"Колять людей, як собак на вулиці": чоловік влаштував скандал у центрі вакцинації в Полтаві

Чоловік зупинив роботу центру вакцинації / poltava.to

У Полтаві активіст і противник вакцинації спробував зупинити роботу центру вакцинації, відібравши у медиків ноутбук.

Інцидент стався у Полтавському міському Будинку культури, де відкрили пункт масової вакцинації, пише "Полтавщина".

Денис Корнєєв є співробітником даного ДК і тому вирішив з'ясувати, на яких підставах там роблять щеплення. При цьому, судячи з публікацій молодої людини в соцмережах, він є затятим противником примусової вакцинації, яка, на його думку, порушує права громадян.

Чоловік забрав у медиків ноутбук, через який вносилися дані щодо вакцинованих осіб. Потім він зажадав у них документи: сертифікацію якості лікарського засобу, список побічних наслідків, страховий поліс, дозвіл від міськради на проведення експериментального щеплення і т. д.

читайте такожЛьвівський суд заарештував головного антивакцинатора України: у відповідь той заявив про зв'язок з КеннедіСитуацію вдалося врегулювати за допомогою поліції і працівниці Департаменту культури, яка відвела Корнєєва на робоче місце. Ноутбук він повернув лікарям. Робота центру вакцинації була заблокована близько 15 хвилин. За фактом події патрульна поліція протоколу не складала.

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Чоловік пообіцяв, що якщо лікарі будуть продовжувати вакцинувати в міському ДК, то він повернеться.

"Повний абсурд"

Пізніше в коментарі місцевим ЗМІ чоловік прокоментував те, що трапилося. За його словами, вакцинація порушує конституційні права громадян, а препарати нібито випробовують на українцях.

"У мене була мета, щоб щеплення проходило в медичних установах. Щоб не було такого, що колять людей, як собак на вулиці. Я вважаю, що це ненормально. Я не проти вакцинації. Якщо людина бажає, нехай робить. Річ у тому, що зараз порушують конституційні права. Йдеш в магазин - одягни маску, покажи сертифікат... Що далі, на касі танцювати треба? Все, що відбувається повний абсурд. Заходиш на сайт Єдиного реєстру лікарських засобів, а там немає слова "вакцина". Там є протокол випробування експериментальних лікарських засобів", - заявив противник вакцинації.

Зазначимо, що в Україні станом на ранок, 9 грудня, від коронавірусу померло вже 94 499.

Раніше повідомлялося, що американське подружжя, які були затятими противниками вакцинації проти коронавірусу, раптово заразилися "ковідом" і потрапили в лікарню. Інфекція забрала життя 40-річної жінки, а сиротами залишилися четверо дітей. Після цієї трагедії, чоловік покійної переоцінив ситуацію і почав закликати світ отримати щеплення.

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