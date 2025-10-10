Сєдокову застукали з новим чоловіком: вона кинулася на оператора

Запроданка і любителька чоловічої уваги Сєдокова, показалася з новим чоловіком.

Анна Сєдокова показала нового бойфренда / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, показалася на вечірці з новим чоловіком.

Як пишуть російські пропагандисти, журналісту видання Стархіт вдалося зафільмувати Сєдокову, яка тискалася і притискалася до нового чоловіка на одному із закритих заходів.

Сєдокова танцювала під хіти нещодавно розлученої співачки Алсу. Запроданка обіймала супутника зі спини, що явно не було схоже на дружній жест, і щось шепотіла йому.

На відео також видно, що під час того, як Сєдокова підсаджувала нову "жертву", сторонній чоловік зі сторони спробував зняти її спроби. Однак та визвірилася на нього і навіть забрала мобільний телефон, щоб той не знімав її.

Самогубство чоловіка Сєдокової

У 2024 році Яніс Тімма наклав на себе руки. Сєдокова не одразу вийшла на зв'язок, але пізніше опублікувала відео, де зобразила себе в сльозах. "Дуже прошу, будь ласка, у мене дитина маленька... Він нічого не повинен знати. Ви не уявляєте просто, в якому пеклі я жила останніми роками... Я просто маю вберегти дитину від цієї інформації. Якщо можете, будь ласка, я дуже прошу..." - зверталася вона.

Сєдокова - у своєму репертуарі / Фото Instagram/annasedokova

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

Про персону: Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

