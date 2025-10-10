"Немає винних, тільки смуток": чоловік Лорак заговорив про велику проблему

Ісаак Віджраку поскаржився на велику проблему, яка трапилася на Ібіці.

Ані Лорак та Ісаак Віджраку зараз не з'являються разом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Про що повідомив Віджраку

Що він показав на відео

Чоловік російської співачки Ані Лорак, яка родом з України, але живе в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні, зробив дивний пост.

На своїй сторінці у Facebook, чоловік зрадниці опублікував відео, як спилюють велике дерево. Безробітний тепер йога-інструктор зробив великий сентиментальний пост про те, як йому спекотно спиляне дерево, що росте на Ібіці.

Варто зазначити, що дітей і людей, яких щодня вбиває його нова батьківщина в Україні - Росія, йому не шкода. Він не написав жодного поста, де б пошкодував загиблих дітей так само, як він шкодує дерево.

"Я не знаю, правильно це чи неправильно. Дерево, яке дихає разом із нами, яке давало тінь, укриття і життя на десятиліття, було знесене, щоб побудувати чергову квартиру. На острові, де живі втрачають землю через прибуток, де все купують, продають, спекулюють. Немає винних, тільки смуток. А коли дерево впало, я відчув, як частинка душі Ібіци розсипалася. Сподіваємося, коли-небудь ми зрозуміємо, що красу не можна побудувати на втраті. Спочивай з миром", - засмутився чоловік Лорак.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачку Ані Лорак спіймали на плагіаті музичного кліпу відомої української співачки. Виконавиця Valeriya Force, яка заявила про бажання брати участь у Національному відборі на Євробачення-2026, звинуватила запроданку в крадіжці ідеї її відео.

А також Ані Лорак, яка зараз перебуває у другому шлюбі з іспанцем Ісааком Віджраку, стала посміховиськом на своїй новій батьківщині - терористичній Росії.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

