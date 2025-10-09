Рус
Ситуація гірше ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Юрій Берендій
9 жовтня 2025, 18:05
Реальні запаси та темп виробництва Tomahawk у США значно обмежують можливість постачання великої кількості ракет до України, вказують аналітики.
Скільки ракет Tomahawk може отримати Україна / Колаж: Главред, фото: Raytheon Missiles & Defense, Вікіпедія

Про що йдеться у матеріалі Defense Express:

  • США виготовили всього майже 9000 ракет Tomahawk
  • В середньому США виготовляють 50 ракет даного типу на рік

У Вашингтоні досі не прийняли рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет титу Tomahawk. Водночас з Москви вже сипляться погрози на адресу Вашингтону через ймовірну появу цих ракет в Україні. Про те. яку кількість ракет Tomahawk може теоретично отримати Україна йдеться у матеріалі профільного аналітичного видання Defense Express.

Скільки ракет Tomahawk є в США

За даними аналітиків Defense Express, загалом із 1972 року, коли розпочалася розробка Tomahawk, і до 1983 року, коли ракета була запущена у серійне виробництво, у США виготовили близько 9000 одиниць, а станом на березень 2024 року відомо про 8919 ракет усіх модифікацій.

відео дня

Від початку 1980-х років Сполучені Штати активно застосовували Tomahawk у різних військових конфліктах.

За інформацією ВМС США, з часу першого бойового використання під час операції "Буря в пустелі" у 1991 році було випущено понад 2300 таких ракет. Ймовірно, ці дані охоплюють період до 2022 року, після чого ще понад 165 Tomahawk було використано проти єменських хуситів і націлених на ядерні об’єкти Ірану.

"Тобто загалом понад 2465 одиниць Tomahawk було запущено, від яких необхідно відняти ті, які було використано під час навчань, вичерпали свій строк експлуатації та не пройшли програму оновлення", - йдеться у матеріалі.

Аналітики звертають увагу, що найпоширеніша неофіційна оцінка запасів Tomahawk у США - близько 4 000 ракет, але ця цифра датується приблизно 2020 роком і не пояснює, куди поділися приблизно 2,5 тис. ракет, що є надто великою кількістю, щоб списати її через тренування.

Скільки ракет Tomahawk виробляють США

Важливим показником є темп виробництва, і з цим справи гірші, ніж здається, йдеться у матеріалі.

Так в Defense Express зазначають, що за бюджетним запитом Пентагону, у фінансовому 2023 році виготовили 68 ракет, у 2024 — 34, у плані на 2025 рік — лише 22, а на 2026 рік закладено 57 одиниць. Публічні контракти також дають уявлення про реальний ритм виробництва. Так, у грудні 2024-го Raytheon отримала контракт на 401 млн дол. для виготовлення 131 ракети Block V (розподіл — сухопутні війська, морські корпуси, Австралія, Японія) з поставками до березня 2028 року, а в травні 2022-го компанія отримала замовлення на 154 ракети Block V до січня 2025-го.

Скільки ракет Tomahawk може отримати Україна

З огляду на ці угоди, поточний відомий темп виробництва Tomahawk можна орієнтовно оцінити близько 50 ракет на рік, хоча ця цифра залежить від конкретних замовлень і не повністю відображає реальні виробничі можливості.

"Але загалом саме такі цифри цілком дозволяють оцінити, на скільки реально США одразу виділити на потреби України певну кількість ракет Tomahawk. І це з урахуванням припущення, що для них є зайві пускові", - резюмують аналітики.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

Як Україна може "поховати" російську енергетику - думка експерта

Як писав Главред, якби Україні передали кількасот ракет Tomahawk і вона використала їх проти РФ, це дозволило б ЗСУ фактично знищити російську енергетику, вважає військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Так, за допомогою Tomahawk ми могли б поховати російську енергетику. Ми змогли б створити умови кризи, і криза б поховала російську енергетику", - сказав військовий експерт.

За його словами, якби Трамп ухвалив рішення про передачу Tomahawk, Москва навряд чи змогла б серйозно цьому завадити, так само, як свого часу змирилася з постачанням ATACMS, хоч і з гучними протестами. Наразі ж Україна чекає на рішення й невідомо, скільки таких ракет їй нададуть.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, обсяг постачання Україні крилатих ракет Tomahawk зі США залежатиме від того, наскільки президент Дональд Трамп буде готовий до ескалації ситуації. Про це заявив голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ НАТО Єгор Чернєв.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкрито підтвердив, що Україна планує використовувати американські Tomahawk для ударів по території Росії, аби зупинити ворожі наступи та нищівні атаки.

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, вплив цих ракет на перебіг війни безпосередньо залежатиме від їхньої кількості, яку отримає Україна.

Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

війна в Україні новини США Томагавки Томагавк
Ситуація гірше ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

