Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Ногою двері відчиняла": Алла Пугачова пішла на відчайдушний крок

Христина Трохимчук
10 жовтня 2025, 14:10
118
Розкрили причини, через які Алла Пугачова поверталася в РФ.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачова пішла на ризик заради допомоги Максиму Галкіну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Алла Пугачова приїжджала в РФ
  • Як із цим пов'язаний Максим Галкін

Російська співачка Алла Пугачова, яка відкрито виступила проти війни і підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, кілька разів поверталася на батьківщину з таємною метою. Про це росЗМІ розповів продюсер Йосип Пригожин.

За словами путініста, Алла Борисівна, яка зараз живе закордоном, нібито вирішила повернутися в Росію, щоб скористатися старими зв'язками і допомогти своєму чоловікові Максиму Галкіну. Чоловік співачки Валерії хизувався тим, що легенда російської сцени втратила колишній вплив.

відео дня
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкін і Алла Пугачова покинули РФ / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Раніше вона, вибачте, ногою двері відкривала в усі кабінети. А сьогодні двері для неї закрилися. Вона втратила свій статус і вплив. Вона приїжджала сюди домовлятися, щоб її чоловікові дозволили повернутися і знову займатися своєю професією", - заявив Пригожин.

Він також поскаржився, що, незважаючи на тиск з боку російської влади, Пугачова, як і раніше, має величезний авторитет у суспільстві. Пригожин звинуватив Аллу і Максима в тому, що вони нібито маніпулюють любов'ю шанувальників, щоб зберігати вплив, перебуваючи за межами РФ.

Пугачова і Галкін вийшли у світ у стильних луках
Пугачова і Галкін підтримали Україну / фото: instagram.com, Максим Галкін

Алла Пугачова - позиція щодо війни РФ в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова і Галкін відкрито виступили проти війни, засудили агресію Кремля і покинули країну. Галкін активно підтримує Україну на своїх концертах і в соцмережах, а Пугачова неодноразово заявляла, що не бажає бути частиною держави, де пропагується насильство і ненависть.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова і гуморист Максим Галкін відвідали виставу Олексія Кортньова і Семена Трескунова, яку визнано в країні-окупанті іноагентом. Подружжя сиділо в середині залу серед інших глядачів.

Також адвокат Олександр Трещев подав позов до суду проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю проєкту "Скажи Гордєєвій". За інформацією джерела, зі співачки, яка виїхала з Росії, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів.

Вас може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Алла Пугачова Максим Галкин новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

12:43Війна
Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

12:20Україна
Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Останні новини

15:09

"Час відповідати": експерт про початок суду над Порошенком за держзраду і продаж Свинарчуком вілли за $4 млн

14:57

Можна "зламати" мозок: лише генії зможуть розгадати головоломку за 4 секунди

14:56

Простий інгредієнт, який змінює все: один секрет робить яєчню ідеальноюВідео

14:30

Більшість водіїв роблять помилку: як не "влетіти" на купівлі б/в авто

14:10

"Ногою двері відчиняла": Алла Пугачова пішла на відчайдушний крок

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
13:58

"Мономах" заявив про інформаційні атаки та назвав їх спробою підірвати довіру до українського бізнесу новини компанії

13:49

Українцям нарахують додаткові гроші до пенсії: хто може отримати 20% надбавки

13:41

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

13:39

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

Реклама
13:28

БФ "Велич Життя", Ювелірний дім "СОВА" і АО "РІ ГРУП": "Кожна допомога — це врятовані життя на передовій" — Алла Ландар новини компанії

13:25

Останній ривок РФ: з'явився несподіваний прогноз завершення війни

13:04

Трамп "в прольоті": хто неочікувано отримав Нобелівську премію миру

13:00

Головна життєва місія: ким вам судилося стати за місяцем народження

12:54

Тіна Кароль раптово заговорила про смерть чоловіка: "Цей стан треба полюбити"

12:43

Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

12:22

Батьків України почали штрафувати на тисячі гривень: що відомо про покарання

12:20

Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

12:00

Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

11:54

"Не в тому стані": на хворобу Софії Ротару натякнув відомий ведучий

Реклама
11:44

Сєдокову застукали з новим чоловіком: вона кинулася на оператораВідео

11:42

Всю Україну залиє дощами: дата, коли температура впаде до +2

11:28

РФ обрала цілі і готує новий удар по Україні: названо ймовірні терміни обстрілу

11:25

Виявили пухлину: у РФ екстрено госпіталізували Михайла Шуфутинського

11:08

"Такий сильний вибух": українські зірки емоційно висловились про атаку РФ

11:03

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракетФото

10:52

Не проїдуть навіть 100 000 кілометрів: які автомобілі дуже швидко ламаються

10:50

Коли дадуть світло українцям після обстрілу: в Кабміні назвали чіткі терміни

10:48

У Росії повідомили про смерть зірки ШансонуВідео

10:33

Чи є загроза блекаутів через обстріли РФ: у ДТЕК зробили важливу заяву

10:25

Пенсію уріжуть до 25%: кому з українців залишать лише чверть виплат

10:24

"Немає винних, тільки смуток": чоловік Лорак заговорив про велику проблемуВідео

10:18

Удар РФ по Запоріжжю вбив 7-річного хлопчика, його батько три роки провів у полоніВідео

09:58

Предки могли бути іспанцями: які прізвища вказують на цікаве коріння роду

09:55

Вагітність: актриса Тишкевич повідомила про важливе рішення

09:15

Сестра Єфросиніної засвітила свій розкішний будинок та онуку Ющенка

09:12

В Україні затримки поїздів через "блекаути": де змінюють графіки відправлень

09:10

Їсти можна не завжди: чому опеньки не такі безпечні, як здаєтьсяВідео

08:16

Масштабна атака РФ на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, його батьки в лікарніФото

08:10

Як Путін зіштовхує Китай з ЄвропоюПогляд

Реклама
07:51

"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

06:58

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиціФото

06:49

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФФотоВідео

06:10

Чому Трамп не отримає Нобелівську премію-2025Погляд

06:00

"Через політичні погляди": розкрилася правда про Крістіну Орбакайте

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

04:30

Швидкі зміни та фінансова легкість: трьом знакам зодіаку усміхнеться доля

04:07

Список здивує багатьох — які іграшки не можна давати котові і чомуВідео

03:30

Тріск, шурхіт і пропажа речей: як вгамувати духа, якщо він сердиться або пустуєВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти