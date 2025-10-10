"Ногою двері відчиняла": Алла Пугачова пішла на відчайдушний крок

Розкрили причини, через які Алла Пугачова поверталася в РФ.

Алла Пугачова пішла на ризик заради допомоги Максиму Галкіну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Чому Алла Пугачова приїжджала в РФ

Як із цим пов'язаний Максим Галкін

Російська співачка Алла Пугачова, яка відкрито виступила проти війни і підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, кілька разів поверталася на батьківщину з таємною метою. Про це росЗМІ розповів продюсер Йосип Пригожин.

За словами путініста, Алла Борисівна, яка зараз живе закордоном, нібито вирішила повернутися в Росію, щоб скористатися старими зв'язками і допомогти своєму чоловікові Максиму Галкіну. Чоловік співачки Валерії хизувався тим, що легенда російської сцени втратила колишній вплив.

Максим Галкін і Алла Пугачова покинули РФ / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Раніше вона, вибачте, ногою двері відкривала в усі кабінети. А сьогодні двері для неї закрилися. Вона втратила свій статус і вплив. Вона приїжджала сюди домовлятися, щоб її чоловікові дозволили повернутися і знову займатися своєю професією", - заявив Пригожин.

Він також поскаржився, що, незважаючи на тиск з боку російської влади, Пугачова, як і раніше, має величезний авторитет у суспільстві. Пригожин звинуватив Аллу і Максима в тому, що вони нібито маніпулюють любов'ю шанувальників, щоб зберігати вплив, перебуваючи за межами РФ.

Пугачова і Галкін підтримали Україну / фото: instagram.com, Максим Галкін

Алла Пугачова - позиція щодо війни РФ в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова і Галкін відкрито виступили проти війни, засудили агресію Кремля і покинули країну. Галкін активно підтримує Україну на своїх концертах і в соцмережах, а Пугачова неодноразово заявляла, що не бажає бути частиною держави, де пропагується насильство і ненависть.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова і гуморист Максим Галкін відвідали виставу Олексія Кортньова і Семена Трескунова, яку визнано в країні-окупанті іноагентом. Подружжя сиділо в середині залу серед інших глядачів.

Також адвокат Олександр Трещев подав позов до суду проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю проєкту "Скажи Гордєєвій". За інформацією джерела, зі співачки, яка виїхала з Росії, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

