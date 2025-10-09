Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

10 жовтня не можна важко фізично працювати - це вважається неповагою до святих мучеників.

https://glavred.net/holidays/pochemu-10-oktyabrya-nelzya-tyazhelo-fizicheski-rabotat-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10705088.html Посилання скопійоване

Яке церковне свято 10 жовтня / фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 10 жовтня

Що не можна робити 10 жовтня

Народні прикмети та традиції

У п'ятницю, 10 жовтня, віряни відзначають день пам'яті святих мучеників Євлампія та Євлампії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 10 жовтня

Святий Євлампій походив із християнської сім'ї з міста Нікомідії (нині Ізміт у Туреччині). Коли в місті було оприлюднено указ імператора, який наказував переслідувати і страчувати всіх християн, Євлампій вирішив особисто прочитати його. Прочитавши цей указ, він не злякався, а відверто висміяв жорстокий наказ, що і послужило причиною його арешту.

відео дня

Перед намісником Євлампій сміливо сповідував свою віру в Ісуса Христа і засудив язичницьке ідолопоклонство. За це його піддали важким тортурам: били, катували розпеченим залізом, змушували поклонитися ідолам. Однак юнак залишився непохитним.

Під час тортур до зали увійшла його сестра - свята Євлампія, яка, побачивши страждання брата, оголосила себе християнкою і добровільно розділила його долю. Її теж жорстоко били й катували, але вона мужньо витримала всі муки.

Після тортур Євлампія та Євлампія були засуджені до смерті. Святого Євлампія відрізали мечем. Свята Євлампія, ще перед стратою, віддала душу Богові, не витримавши жорстоких побоїв - але не через слабкість, а як переможниця, сповнена віри й любові до Христа.

Їхній подвиг надихнув багатьох християн Нікомідії: близько 200 осіб відкрито сповідували віру, приєднавшись до них і добровільно прийняли мученицьку смерть.

Що не можна робити 10 жовтня

Не можна важко фізично працювати - це вважається неповагою до святих мучеників.

Не варто далеко мандрувати - у цей час починаються осінні тумани та перші ранні заморозки, які можуть застати в дорозі.

Забороняється ображати братів чи сестер - у народі казали: "Як на Євлампія з сестрою посваришся - цілий рік порядку не буде".

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сонячний день - до лагідної та затяжної осені;

вітер із півночі - очікуйте ранніх морозів і холодної зими;

густий туман вранці - попереду ще кілька теплих днів;

дощ 10 жовтня - буде пізня зима і дощова осінь;

небо затягнуте хмарами, але дощу немає - погода скоро погіршиться;

вітер протягом дня часто змінює свій напрямок - на наступні тижні буде нестійка погода;

білки активно роблять запаси на зиму - вона буде суворою.

У народі 10 жовтня називалося Євлампія. Наші пращури помітили, що цього дня вшановується пам'ять мучеників. Часто говорили: "Прийшов Євлампій - осінь в обійми зиму веде".

Іменини 10 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим, Яків.

Талісманом людини, народженої 10 жовтня, є соколине око. Це особливий різновид напівпрозорого кварцу, оповитий ореолом таємничості. Здавна люди були переконані, що соколине око наділене здатністю відкривати невидиме і приховане, допомагаючи проникати поглядом туди, куди зазвичай неможливо зазирнути.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред