В Україні розширили перелік професій з обов'язковою вакцинацією від коронавірусу

Перелік професій з обов'язковою вакцинацією розширено / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України створило наказом, яким розширило перелік організацій з обов'язковою вакцинацією співробітників проти COVID-19.

Як повідомила пресслужба у четвер, 17 грудня, наказ діє на період карантину.

Обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, професійної передової, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та закладів незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальні підприємства, установи та організації.

У відомстві підкреслили, що працівники вищевказаних установ, які не отримали щеплення проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України може прийняти рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від коронавірусу.

Також раніше керівник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що його відомство вже веде активну підготовку сертифікатів для бустерної дози вакцини від коронавірусу COVID-19.

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