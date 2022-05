В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму: Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення

Володимир Зеленський звернувся до українців 8 травня 2022 / скріншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди 8 травня - Дня пам'яті та примирення, присвяченого загиблим у Другій світовій війні.

Глава держави записав відео поруч зі зруйнованим російськими окупантами будинком у Бородянці в ході повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Чи може стати чорно-білою весна? Чи буває вічним лютий? Чи знецінюються золоті слова? На жаль, Україна знає відповіді на ці питання. На жаль, відповідь "Так". Щороку 8 травня разом з усім цивілізованим світом ми вшановуємо кожного, хто захищав від нацизму в роки Другої світової війни, мільйони втрачених життів, поламаних доль, мільйони причин сказати "Ніколи знову" (...) Ми не здогадувалися, що наше покоління стане свідком наруги над словами, які є істиною далеко не для всіх", - сказав президент.

За словами Зеленського, цього року ми говоримо "Ніколи знову" інакше.

"Ми чуємо "Ніколи знову" інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без вигуку, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні. 24 лютого це слово стерли, розстріляли і розбомбили сотнями ракет", - йдеться у зверненні президента.

За словами Зеленського, через десятиліття після Другої світової темрява повернулася в Україну. У 2022 році в нашій країні влаштували "криваву реконструкцію нацизму".

"Фанатичне наслідування цього режиму. Його ідеї, дії, слова і символи. Маніакальне - до деталей - відтворення його звірств та "алібі", що нібито надає злу священну мету. Повторення його злочинів і навіть спроби перевершити "вчителя" і зрушити його з п'єдесталу найбільшого зла в історії людства. Встановити новий світовий рекорд з ксенофобії, ненависті, расизму і кількості жертв, до якого вони можуть привести", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що "всі народи, яких таврували "третім сортом", рабами без права на власну державу або взагалі на існування, чують заяви, які звеличують одну націю, а інші з легкістю викреслюють".

"Кажуть, що вас дійсно не існує, ви штучно створені, а значить, безправні. Всі чують мову зла. Знову! І разом визнають хворобливу правду: ми не протрималися навіть століття. Нашого Never again вистачило на 77 років. Ми прогавили зло. Воно відродилося. Знову і зараз. Адаіп and now!",- сказав президент.

За словами Зеленського, це розуміють всі країни і народи, які сьогодні підтримують Україну. Але є й ті, "хто плюнув в обличчя своєму "безсмертному полку", поставивши поруч з ним катів з Бучі". При цьому вони забувають про головне: будь-яке зло завжди закінчується однаково - воно закінчується.

"Сьогодні, в День пам'яті та примирення, ми схиляємося перед усіма, хто захищав рідну землю і мир від нацизму. Ми відзначаємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції (...) Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого, триває 8 травня, але точно скінчиться, і її розтопить українське сонце! І ми зустрінемо наш світанок усією країною. І рідні та кохані, друзі й близькі будуть поруч знову! Нарешті знову! І над тимчасово окупованими містами й селами наш прапор замайорить знову. Нарешті знову! І ми зберемося разом. І буде мир! Нарешті знову! І більше жодних чорно-білих снів, а тільки синьо-жовта мрія. Нарешті знову! За це боролися наші предки", - звернувся Зеленський до українців.

Війна в Україні 2022

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" в Україні.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

