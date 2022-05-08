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Чому російські окупанти перейдуть до плану війни на виснаження - експерт

8 травня 2022, 03:03

Як вважає Олег Жданов, у російських агресорів зараз спостерігається деградація - в першу чергу, з точки зору якості мобілізаційного ресурсу.

Російська техніка
Чому російські окупанти перейдуть до плану війни на виснаження - експерт / колаж ЗСУ / скріншот з відео

Російські окупанти розуміють, що війна проти України була спланована ними з помилкою, яка дуже скоро призведе до катастрофи з втратою боєздатності. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі порталу "Новий час".

"Росіяни явно переходять до плану війни на виснаження і будуть намагатися розтягувати цю мобілізацію в часі. Хоча відсутній головний фактор - у Росії немає часу. Мобілізація, особливо прихована, буде йти дуже повільно (якщо, звичайно, вони не будуть влаштовувати облави в окремих районах РФ). До того ж, доведеться знімати техніку вже не з пунктів постійної дислокації, де її фактично не залишилося, а з місць зберігання, де вона знаходиться в дуже поганому технічному стані. І це буде радянська, не модернізована техніка", ‒ говорить експерт.

На його думку, у окупантів зараз спостерігається деградація, по-перше, з точки зору якості мобілізаційного ресурсу - тому що тих солдатів/офіцерів, у яких є бойовий досвід, вже в основному використовували, і, по-друге, в технічному плані — тому що їм доводиться повертатися до техніки часів СРСР.

"А це все ще треба поєднати, сформувати, навчити або оновити навички — це займе не менше двох-трьох місяців, і тільки потім вони зможуть перекидати їх в Україну для того, щоб кидати в бій", ‒ підсумував Жданов.

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Нагадаємо, раніше Олег Жданов прогнозував, що процес звільнення українських земель від російських окупантів почнеться не раніше середини червня нинішнього року.

"Про звільнення цих територій ми зможемо почати з вами розмову десь у червні, не раніше. Тобто, щось там терміново для підтримки військ буде передаватися на фронт. Але в малих кількостях. Масоване постачання і підрозділи, оснащені західними зразками техніки - не раніше червня з'являться на фронті. Чому? Тому що треба навчити людей", - зауважив Жданов.

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Автор: Єгор Бунін
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Олег Жданов
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