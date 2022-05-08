Коли і як закінчиться війна в Україні: Маломуж назвав два сценарії

Микола Маломуж назвав два сценарії завершення війни в Україні / Фото УНІАН

Війна в Україні може завершитися згідно з двома сценаріями. Один з них - затяжна війна.

Про це в інтерв'ю виданню Сегодня розповів голова Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Сьогодні два реальних сценарії. Перший - те, що ми зараз нарощуємо всі сили, особливо за рахунок нового озброєння, і проводимо спеціальні операції, потужно тиснемо противника до рубежів і вони самі вийдуть за ці рубежі. І тому для збереження режиму Путін може вийти на переговорний процес на допустимих для України умовах", - сказав він.

Маломуж уточнив, що при такому сценарії Крим і "ЛДНР" залишатимуться винесеними за дужки певний час.

За його словами, українське політичне керівництво може піти на такий сценарій, щоби припинити війну, а потім вирішувати це питання зі світовою спільнотою, попередньо зміцнивши нашу оборонну безпеку, економіку і послабивши російську.

Другий сценарій - затяжна війна.

"Другий етап або інша позиція - це коли ми не погоджуємося на умови Путіна, які він нам диктує, вони будуть неприйнятними. А Путін, відповідно, вирішить, що в цей момент він програє, і стратегічно – перед суспільством Росії не може показати нічого, і програє політично, економічно, оборонно на перспективу перед Заходом. Тому буде орієнтуватися на затяжну війну", - пояснив ексглава Служби зовнішньої розвідки України.

Він зазначив, що, нарощуючи сили, вже до жовтня-листопада в України буде дуже потужна перевага, особливо в технологіях.

"Тому в цій ситуації другий сценарій, затяжний, важкий, але все ж за всіма сценаріями Україна виграє", - сказав він.

Маломуж вважає, що зараз Путін піде на легший сценарій, щоби зберегти режим, спробувати взяти Росію під повний контроль і не допустити внутрішньої дестабілізації.

Коли закінчиться війна в Україні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців. За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться. Сторони "перемелюватимуть" одна одну.

Тим часом у Путіна продовжили терміни "спецоперації". За даними української розвідки, Росія планує закінчити війну в Україні не раніше вересня 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що в найближчі тижні Україні потрібно бути готовою до жорсткішого наступу російських військ. Україні загрожують ще більші руйнування важливої інфраструктури та житлових районів. За його словами, необхідно бути готовими до тривалої війни в Україні, яка може тривати місяці або навіть роки".

Папа Римський Франциск розповів про розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої останній нібито розповів про плани Кремля завершити війну проти України до 9 травня цього року. Така розмова нібито відбулася під час особистої зустрічі.

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