Одразу сім міст в небезпеці: Світан попередив про нову мету ворога на фронті

Завдання окупаційної армії РФ пов'язане з можливим контрнаступом українських сил.

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Які міста хоче захопити противник / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Що сказав Світан:

Росіянам необхідно розширити сухопутний коридор

Окупанти тиснутимуть на 7 українських міст

Успіх ворога залежатиме від протидії України

Протягом кількох наступних місяців стратегічним завданням армії країни-агресорки Росії буде розширення сухопутнього коридору на фронті. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, зараз окупанти перебувають у досить вразливій позиції через те, що коридору шириною у 80 кілометрів недостатньо для його утримання у випадку контрнаступу українських сил за допомогою авіації.

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Дивіться відео про те, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу:

"Тому російським військам необхідно розширити сухопутний коридор до 120-150 км. А це означає, що лівобережжя Запорізької області, особливо її східна та північно-східна частини, частина Дніпропетровської області лінією Запоріжжя-Покровськ, само собою Покровськ, а також, можливо, Костянтинівка та Сіверськ будуть під тиском", - попередив експерт.

Світан вважає, що ціллю противника стане просування в напрямку Оріхова, Гуляйполя, Покровська, Костянтинівки, Сіверська, Лимана та Куп'яська. Саме на ці міста ворог буде тиснути найбільше.

Оріхів / Інфографіка: Главред

"А ось можливість Росії контролювати ці міста залежатиме від нашої протидії. Ми можемо протистояти супротивнику, поставивши до ладу достатню кількість правоохоронців – у нас є не одна сотня тисяч силовиків, які можуть бути в режимі піхоти використані у Збройних силах України (тільки дуже важливо заводити їх саме у ЗСУ)", - зазначив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники активізувалися біля адмінмежі Дніпропетровської області, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Раніше стало відомо, що Сили оборони змушені відступати з ділянок у районі Кам’янського на Запоріжжі, де фактично вже немає позицій через інтенсивні бойові дії.

Напередодні в ОТУ "Харків" повідомили, що на Харківщині російські війська активізували бойові дії в районі села Мілове та перетнули державний кордон на новій ділянці.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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