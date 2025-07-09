Одразу сім міст в небезпеці: Світан попередив про нову мету ворога на фронті

Що сказав Світан:
- Росіянам необхідно розширити сухопутний коридор
- Окупанти тиснутимуть на 7 українських міст
- Успіх ворога залежатиме від протидії України
Протягом кількох наступних місяців стратегічним завданням армії країни-агресорки Росії буде розширення сухопутнього коридору на фронті. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.
За його словами, зараз окупанти перебувають у досить вразливій позиції через те, що коридору шириною у 80 кілометрів недостатньо для його утримання у випадку контрнаступу українських сил за допомогою авіації.
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"Тому російським військам необхідно розширити сухопутний коридор до 120-150 км. А це означає, що лівобережжя Запорізької області, особливо її східна та північно-східна частини, частина Дніпропетровської області лінією Запоріжжя-Покровськ, само собою Покровськ, а також, можливо, Костянтинівка та Сіверськ будуть під тиском", - попередив експерт.
Світан вважає, що ціллю противника стане просування в напрямку Оріхова, Гуляйполя, Покровська, Костянтинівки, Сіверська, Лимана та Куп'яська. Саме на ці міста ворог буде тиснути найбільше.
"А ось можливість Росії контролювати ці міста залежатиме від нашої протидії. Ми можемо протистояти супротивнику, поставивши до ладу достатню кількість правоохоронців – у нас є не одна сотня тисяч силовиків, які можуть бути в режимі піхоти використані у Збройних силах України (тільки дуже важливо заводити їх саме у ЗСУ)", - зазначив він.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники активізувалися біля адмінмежі Дніпропетровської області, намагаючись прорвати оборону українських військ.
Раніше стало відомо, що Сили оборони змушені відступати з ділянок у районі Кам’янського на Запоріжжі, де фактично вже немає позицій через інтенсивні бойові дії.
Напередодні в ОТУ "Харків" повідомили, що на Харківщині російські війська активізували бойові дії в районі села Мілове та перетнули державний кордон на новій ділянці.
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Про персону: Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
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