Ворог готує другу хвилю наступу: Світан сказав, коли і куди може вдарити Росія

Військовий експерт розкрив плани росіян щодо наступу влітку.

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Світан розкрив плани щодо наступу росіян / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

Ворог готує нову хвилю наступу на серпень-вересень

Росіяни планують посилювати тиск в Запорізькій та Донецькій областях

Наступ росіян цього літа 2025 року почався мляво. Причина в тому, що Путін розраховував на досягнення політичних завдань до 9 травня і витратив багато резервів, щоб їх виконати. Через це старт був слабким і розмитим. Однак ворог готує нову хвилю наступу. Про це Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, друга хвиля наступу росіян запланована на серпень-вересень.

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"Немає підстав говорити про послаблення російського наступу на Запорізькому та Донецькому напрямках. Навпаки, йде посилена підготовка до другої хвилі. І друга хвиля вже заходить у готові прориви й далі має вийти на оперативні простори, захоплюючи певну кількість десятків кілометрів території. Так планується будь-яка операція", - сказав Світан.

Військовий експерт нагадав, що подібну операцію Росія розгортала ще минулого року. За його словами, спочатку загарбники почали тиснути на Донецькому, Авдіївському та Очеретинському напрямках, потім прорвали дві українські лінії фронту за допомогою КАБів, а далі вийшли на оперативний простір і вперлися в районі Покровська, де ЗСУ не дозволили росіянам далі просуватися.

"Зараз наступний етап – росіяни будуть розгортати фланги. В основному – південний фланг, і сьогодні російські війська чинять найбільший тиск на ділянці Гуляйполе-Покровськ. Там противник посилюється. Також противник готується в районі Оріхова, Покровська, Костянтинівки і на північний схід від Сіверська. Тож триває підготовка до другої хвилі введення російських резервів", - пояснив Світан.

Він додав, що літня кампанія триває до перших морозів. Тож основний тиск російських військ під час наступальної кампанії буде приблизно у вересні.

Дивіться відео, у якому Світан назвав дату нової хвилі наступу РФ:

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Нагадаємо, Сили оборони змушені відступати з ділянок у районі Кам’янського на Запоріжжі, де фактично вже немає позицій через інтенсивні бойові дії. Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, ситуація на Оріхівському напрямку залишається складною, особливо в районі Кам’янського.

Тим часом на Харківщині, як писав Главред, російські війська активізували бойові дії в районі села Мілове та перетнули державний кордон на новій ділянці.

Крім того, російські окупанти активізувалися біля Дніпропетровщини і перекидають туди значні сили, сподіваючись прорвати оборону українських військових.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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