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"Не залежить від чоловіка": матерям збільшать виплати при народженні дитини - яка сума

Віталій Кірсанов
9 липня 2025, 10:59
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Законопроєкт уже подано на розгляд Кабміну, і якщо уряд ухвалить документ, його подадуть до парламенту.
Матерям збільшать виплати при народженні дитини
Матерям збільшать виплати при народженні дитини / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

  • Матерям хочуть платити 50 000 гривень одноразовим платежем
  • Розмір щомісячного платежу ще не погоджено остаточно

Мінсоцполітики розробило законопроєкт, у якому пропонується змінити нинішню систему виплат при народженні дитини. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми пропонуємо, щоб на кожну дитину після народження і пологів ми мамі будемо платити 50 000 гривень одноразовим платежем. Крім того, з першого до дванадцятого місяця дитини щомісяця ми будемо виплачувати платіж, який буде істотно вищим, ніж поточний розмір 860 гривень", - сказала Марчак.

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За її словами, розмір щомісячного платежу ще не погоджено остаточно, відповідно вона не може поки що його анонсувати, але це кратне збільшення.

"Тобто не 860 гривень, а кілька тисяч гривень на місяць - принаймні для того, щоб жінка, яка сидить удома, навіть якщо чоловік працює і є годувальником у сім'ї, щоб така жінка відчувала, що вона має свої кишенькові гроші і не залежить стовідсотково від чоловіка", - зазначила заступниця міністра.

Марчак зазначила, що законопроєкт уже подано на розгляд Кабміну, і якщо уряд ухвалить документ, його подадуть до парламенту.

"За нашими розрахунками, ми б хотіли, щоб цей закон уже вступив у дію з 1 січня 2026 року, і ми вже принаймні говоримо з Міністерством фінансів про те, щоб закладати кошти на фінансування цього закону з 1 січня 2026 року", - сказала вона.

Наразі допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачується одноразово, а решта суми - платежами по 860 грн щомісяця до виповнення 3 років дитині.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень для кожного дорослого і по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.

Нагадаємо, 2025 року, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України. Юристи розповіли, хто може отримати виплати.

Крім того, українкам пообіцяли до 150 тисяч грн на розвиток і масштабування власного бізнесу. У конкурсі можуть брати участь зареєстровані ФОПи у Львові та Львівській області.

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