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В Україні злетіли ціни на газ: що буде з тарифами для побутових споживачів

Андрій Ганчук
9 липня 2025, 11:37
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Вартість продажу газу зросла вперше за два місяці.
газ
В Україні подорожчав газ, але побутові споживачі платитимуть за колишнім тарифом / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні зросла ціна на газ для підприємств
  • Ціна на газ для побутових споживачів залишиться на колишньому рівні
  • Тариф для населення можуть переглянути на опалювальний сезон 2026-2027 років

У червні фактична ціна реалізації газу в Україні зросла на 11,9%. Тепер паливо коштує на 5 000 гривень дорожче, ніж минулого року. Для побутових споживачів ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Проте не виключено, що потім тариф можуть переглянути.

Як подорожчав газ в Україні

Як повідомили у Міністерстві економіки, ціна на газ зросла вперше за два місяці, і тепер за 1 тисячу кубометрів потрібно платити 17 354 гривні. У червні ціна становила 12 563 грн за тисячу кубічних метрів.

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У Європі тисяча кубометрів коштує 425 доларів. У середині червня газ там подорожчав до 500 доларів через війну Ізраїлю та Ірану, але вже на початку липня ціни знизилися.

Чи підвищать ціни на газ для населення

Для побутових споживачів до 30 квітня 2026 року встановлено тариф Фіксований, згідно з яким кубометр газу в Україні залишається на рівні 7,96 грн. Але українцям також потрібно платити і за доставку газу.

На думку експерта, якщо ціни на газ для побутових споживачів потрібно змінити, слід зробити це вже зараз, а не взимку.

"Зараз наша країна живе ілюзією того, що газ дешевий. Однак вони не бачать ті крос-субсидії, які робить і Нафтогаз, і Укргазвидобування, і оператори газотранспортної системи. І на момент, коли компанії вже не мають коштів і не мають змоги засубсидувати, то фінансувати доводиться або державі напряму, або ж піднімати тариф для населення", - цитує його 24 канал.

Він вважає, що вирішити проблему можна за допомогою скасування зобов'язання для компаній постачати газ дешевше, ніж його вартість на ринку. За законом уряд має компенсувати компаніям це зобов'язання, але так не відбувається.

Утім, на думку експерта Андрія Урста, газ в Україні навряд чи подорожчає. Мораторій на підвищення тарифи діє на рівні закону. Перегляд тарифів може бути реальною перспективою для осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.

Ціни на газ в Україні - новини:

Як повідомляв Главред, у Національній комісії, що регулює енергетику і комунальні послуги (НКРЕКП), коментуючи підвищення цін на транспортування газу, говорили, що для побутових споживачів нічого не зміниться.

"Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі ухвалення тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон", - запевняв Голова НКРЕКП Юрій Власенко.

До речі, з 1 липня ціни на газ зросли, але для населення вони залишилися на колишньому рівні. Вартість коливається в межах 7,79-9,99 грн за кубометр. Українці, у яких договір із Нафтогазом, продовжать платити 7,96 грн за кубометр.

У квітні в Нафтогазі заявили, що до 30 квітня 2026 року для населення діятиме тариф Фіксований. У рамках цього тарифного плану українці продовжать платити за газ за ціною в 7,96 грн за кубометр.

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Про джерело: Міністерство економіки України

Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З 20 травня 2021 міністром економіки України призначено Любченко Олексія Миколайовича, пише Вікіпедія.

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