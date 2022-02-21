Путін визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу"

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 21 лютого, заслухав членів Радбезу РФ щодо необхідності визнання незалежності так званих "ЛНР" і "ДНР".

Після чого прийняв остаточне рішення.

"Вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і " ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками", - заявив глава Кремля.

Після цього Путін разом з ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником підписали договори про дружбу і взаємодопомогу.

А почав своє звернення Путін, як він заявив з історії.

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"Сучасна Україна була повністю створена Росією... Ленін і його соратники створили сучасну Україну шляхом відторгнення територій від Росії", - заявив Путін у зверненні.

При цьому Путін заявив, що протягом останніх днів загострення на Донбасі досягло критичного рівня.

"Ви хочете декомунізації? Нас це цілком влаштує. Ми готові показати, що означає для України справжня декомунізація", - пригрозив Путін у зверненні.

Визнання "ДНР" і "ЛНР"

Російська Держдума 15 лютого проголосувала за проект постанови Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі "державами". Рішення підтримав 351 депутат.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Постанова Держдуми по "ЛДНР" не відповідає механізму реалізації Мінських угод, які Москва називає ключовим документом для вирішення конфронтації.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що голосування в Держдумі РФ з питання "ЛДНР" є кроком у напрямку дестабілізації ситуації і спробою Москви вийти з "Мінська". Міжнародному співтовариству слід негайно відреагувати на ситуацію, що склалася.

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