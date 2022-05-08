Коли буде перелом і війна в Україні завершиться - прогноз історика

В'ятрович спрогнозував, що змусить Путіна зупинити війну в Україні / Фото УНІАН, Reuters

Росія не здатна дуже довго вести війну проти України. Якщо президенту РФ не вдасться найближчим часом що-небудь подати росіянам як свою перемогу, то його влада почне хитатися. Таку думку під час чату на Главреді озвучив нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович.

"Я думаю, що тривале військове напруження, яке продовжуватиметься багато років, Росія навряд чи витримає. Адже вже зараз вона зазнає серйозних економічних втрат. Натомість Україна отримує все більшу і все якіснішу підтримку, зокрема, зброєю. До того ж, українці мають колосальний морально-психологічний потенціал, який абсолютно відсутній у росіян, більшість яких не розуміє, чому і за що вони мають воювати. За таких умов Росії вкрай складно буде протриматися довго і довго вести інтенсивній бойові дії", - пояснив В'ятрович.

За його словами, подальші значущі поразки Путіна у війні з Україною в підсумку стануть відбиватися на його внутрішньополітичній легітимізації.

"Він будував свій образ на іміджі переможця: він переміг у Другій чеченській війні, у Грузії тощо. Якщо йому не вдасться найближчим часом щось подати росіянам як свою перемогу, його влада почне хитатися. І тоді у нього почнуться проблеми в самій Росії, і вони можуть досить різко переламати хід цієї війни", - резюмував історик.

Коли закінчиться війна в Україні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців. За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться. Сторони будуть "перемелювати" одна одну.

Тим часом у Путіна продовжили терміни "спецоперації". За даними української розвідки, Росія планує закінчити війну в Україні не раніше вересня 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що в найближчі тижні Україні потрібно бути готовою до жорсткішого наступу російських військ. Україні загрожують ще більші руйнування важливої інфраструктури та житлових районів. За його словами, необхідно бути готовими до тривалої війни в Україні, яка може тривати місяці або навіть роки".

Папа Римський Франциск розповів про розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої останній нібито розповів про плани Кремля завершити війну проти України до 9 травня цього року. Така розмова нібито відбулася під час особистої зустрічі.

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