У ISW назвали другу уражену ЗСУ ціль ракетами ATACMS із таємних поставок США

ЗСУ могли використати ракети ATACMS, таємно передані Україні Сполученими Штатами в березні, для удару по російській системі ППО С-300 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За словами американського високопоставленого чиновника, українські сили завдали ударів ракетами ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та невизначеній цілі на схід від Бердянська.

ISW пише, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по декількох радарах російської системи ППО С-300 на південний схід від окупованої Волновахи (на північний схід від Бердянська).

Українські військові поки не підтвердили цей удар.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.