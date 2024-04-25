У ISW назвали другу уражену ЗСУ ціль ракетами ATACMS із таємних поставок США

Українські сили завдали ударів ракетами ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та невизначеній цілі на схід від Бердянська.

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ЗСУ могли вдарити ракетами ATACMS по російській ППО під Бердянськом / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

ЗСУ могли використати ракети ATACMS, таємно передані Україні Сполученими Штатами в березні, для удару по російській системі ППО С-300 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За словами американського високопоставленого чиновника, українські сили завдали ударів ракетами ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та невизначеній цілі на схід від Бердянська.

ISW пише, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по декількох радарах російської системи ППО С-300 на південний схід від окупованої Волновахи (на північний схід від Бердянська).

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Українські військові поки не підтвердили цей удар.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Україна вдарила по аеродрому в Джанкої ракетами ATACMS

У ніч на 17 квітня жителі Джанкоя повідомляли про вибухи та пожежу в районі аеродрому. Супутник зафіксував шість осередків загоряння на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

Йдеться про місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Аеродром атакували балістичними ракетами.

За даними кримських пабліків, на аеродромі базувалися не лише ударні вертольоти. Раніше на льотному полі фіксували пускові установки С-300/С-400.

Унаслідок удару ворог втратив чотири вертольоти й одну установку ППО. Зокрема, під час атаки знищено або частково пошкоджено чотири вертольоти - два Ка-52 і два Мі-28. Є нібито влучання по пусковій установці ППО С-300. Втрати особового складу ЗС РФ уточнюються.

Україна випустила щонайменше дві балістичні ракети ATACMS по аеродрому росіян у Джанкої. Про це заявив аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Ракети ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда ​

Таємні поставки ATACMS Україні

Видання Reuters писало з посиланням на анонімного американського чиновника, що США вже поставили Україні далекобійні ATACMS. Ракети до американських артилерійських установок передали в рамках попереднього пакета допомоги на 300 млн доларів.

Україна успішно використовує їх на полі бою. Зокрема, вперше застосувала їх 17 квітня, здійснивши удар по аеродрому росіян у Криму. Американець не став уточнювати, скільки ракет Сполучені Штати передали українським силам.

Ще в березні західні ЗМІ писали про готовність Білого дому передати Україні ATACMS більшого радіусу дії (до 290 км). Стверджувалося, що Пентагону вдалося оновити запаси стратегічного озброєння іншими - новішими - далекобійними ракетами.

12 березня США оголосили про на той момент крайній пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів. Напередодні журналісти дізналися, що до траншу могли увійти далекобійні ATACMS. Однак офіційно Вашингтон це заперечував.

Україна найближчим часом може отримати новий пакет військової допомоги, до якого будуть включені далекобійні ракети ATACMS. Очікується, що вартість цього пакета становитиме 1 мільярд доларів.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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