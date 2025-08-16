Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи є загроза різкого стрибка долара: з'явився прогноз сезонного коливання

Олексій Тесля
16 серпня 2025, 23:20
19
У найближчі 4-6 тижнів курс долара, найімовірніше, залишиться стабільним, кажуть аналітики.
Чи є загроза різкого стрибка долара: з'явився прогноз сезонного коливання
Став відомий новий курс валют / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Курс долара в Україні традиційно підвищується під впливом сезонних факторів
  • У найближчі 4-6 тижнів курс долара, найімовірніше, залишиться стабільним

Восени курс долара в Україні традиційно підвищується під впливом сезонних факторів, таких як зростання ділової активності та збільшення імпорту енергоносіїв.

Однак в умовах поточної моделі формування курсу значних коливань в осінній період не очікується, йдеться в матеріалі УНІАН.

відео дня

На думку аналітиків інвестиційної групи ICU, у найближчі 4-6 тижнів курс долара, найімовірніше, залишиться стабільним - у межах 41,5-42 гривень за долар.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Главред

"Цей валютний коридор зберігається вже досить довго, і поки немає ознак того, що НБУ має намір виходити за його межі. Навіть якщо сезонні чинники вплинуть на ринок, коливання будуть несуттєвими - в межах 30-50 копійок, без виходу за встановлений діапазон", - зазначають експерти.

Курс долара: прогноз експерта

Динаміка валютного ринку визначатиметься низкою ключових чинників. Як і раніше, основну роль у регулюванні ситуації продовжить відігравати Національний банк України.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, курс долара, ймовірно, залишиться відносно стабільним, тоді як на поведінку євро більший вплив матимуть глобальні валютні торги.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара долар гривня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

23:01Україна
"Зона суцільного ураження": ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

"Зона суцільного ураження": ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

22:12Україна
Передача РФ усього Донбасу: у Reuters дізналися відповідь Зеленського на шантаж Путіна

Передача РФ усього Донбасу: у Reuters дізналися відповідь Зеленського на шантаж Путіна

20:11Україна
Реклама

Популярне

Більше
Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історію

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історію

Останні новини

23:20

Чи є загроза різкого стрибка долара: з'явився прогноз сезонного коливання

23:01

Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

22:27

У ПСЖ шукають шляхи співіснування Забарного з росіянином: чи продасть клуб Сафонова

22:12

"Зона суцільного ураження": ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

21:10

Швидкий спосіб навести чистоту в туалеті: геніально просто й ефективноВідео

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
20:46

Зустріч Зеленського з Трампом: експерт спрогнозував теми переговорів двох лідерівВідео

20:11

Передача РФ усього Донбасу: у Reuters дізналися відповідь Зеленського на шантаж Путіна

19:36

Окупанти змушують вчителів "виявляти злочинців" серед дітей - ЦНС

19:10

Путін висунув нові вимоги для припинення війни: ЗМІ дізналися реакцію Трампа

Реклама
18:56

"Це велика проблема": філософ спрогнозував, як буде діяти Путін після Аляски

18:20

Нова глава: принц Вільям і Кейт Міддлтон усе-таки зважилися на важливий крок

18:11

Шок і повне фіаско Трампа: названо головний провал саміту на Алясці

18:04

Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

17:53

При якій температурі влітку прати постільну білизну: відповідь знають одиниці

17:40

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

17:16

"Ворог витіснив наші підрозділи": у ЗСУ повідомили про просування РФ на сході

16:58

Леся Нікітюк у ледь помітному бікіні показала форму після пологів

16:57

Спочатку має бути припинення вогню: в ОП сказали, чому не згодні з Трампом

16:42

Град, грози та рвучкий вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов

16:15

Путін висунув нахабну вимогу: ЗМІ дізналися деталі переговорів із Трампом

Реклама
16:02

Чому 17 серпня не можна залишати дім у безладді: яке церковне свято

16:00

Копія Жанна Фріске: який вигляд має син покійної співачки

15:44

Після саміту на Алясці: Зеленський розкрив цинічний задум росіян на фронті

15:43

Розводили і скидали з літаків: після сарани Україну атакує новий шкідник

15:25

США пропонують Україні гарантії за аналогом "5 статті НАТО" - ЗМІ

15:13

"Жахливе рішення": донька Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці

15:10

Чи народжені Ви під знаком богині: все розкаже дата народження

14:40

Двійник "Говорун": психолог розкрив, чому з Трампом зустрічався не Путін

14:32

Портулак, пирій, амброзія: як позбутися бур'янів на городі назавждиВідео

14:28

Чим відрізняються два лицарі: тільки одиниці здогадаються

13:56

Зеленський попередив РФ про наслідки, якщо Путін уникне тристоронньої зустрічі

13:14

"Янгол смерті": в Україні помітили моторошного метелика-привида

13:13

Чому вагітним не можна стригти волосся: які наслідки можуть бутиВідео

13:07

Mamarika натякнула на вагітність: у мережі з'явилося відеоВідео

12:27

Із чого роблять соєве м'ясо: технологія, про яку мало хто знає

12:24

Трамп прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:10

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"Погляд

12:07

Радісна звістка для українців: популярний овоч різко впав у ціні на 24%

12:04

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

11:54

У США помер зірка популярного медичного серіалу

Реклама
11:18

РФ і США попередньо досягли припинення вогню в повітрі – журналіст The Economist

10:51

Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі

10:49

Два важливих населених пункти знову під контролем ЗСУ – 93 ОМБр "Холодний Яр"

10:34

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

10:14

Як швидко очистити дерево від старої фарби: який спосіб працює найкраще

09:32

Прямо під час перемовин в США: РФ підступно атакувала Україну дронами і ракетою

09:28

Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним: перед яким вибором він опинився

08:49

Чи готовий Путін згорнути "СВО" після Аляски: в ISW дали неочікувану відповідь

08:42

Овочі будуть хрусткими три тижні: як зберігати свіжі огірки

08:19

"Жорсткі наслідки" для РФ відкладаються: Трамп заявив, на який крок він не піде проти Росії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя Каменських
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти