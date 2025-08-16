Чи є загроза різкого стрибка долара: з'явився прогноз сезонного коливання

У найближчі 4-6 тижнів курс долара, найімовірніше, залишиться стабільним, кажуть аналітики.

Став відомий новий курс валют / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

Курс долара в Україні традиційно підвищується під впливом сезонних факторів

У найближчі 4-6 тижнів курс долара, найімовірніше, залишиться стабільним

Восени курс долара в Україні традиційно підвищується під впливом сезонних факторів, таких як зростання ділової активності та збільшення імпорту енергоносіїв.

Однак в умовах поточної моделі формування курсу значних коливань в осінній період не очікується, йдеться в матеріалі УНІАН.

На думку аналітиків інвестиційної групи ICU, у найближчі 4-6 тижнів курс долара, найімовірніше, залишиться стабільним - у межах 41,5-42 гривень за долар.

"Цей валютний коридор зберігається вже досить довго, і поки немає ознак того, що НБУ має намір виходити за його межі. Навіть якщо сезонні чинники вплинуть на ринок, коливання будуть несуттєвими - в межах 30-50 копійок, без виходу за встановлений діапазон", - зазначають експерти.

Курс долара: прогноз експерта

Динаміка валютного ринку визначатиметься низкою ключових чинників. Як і раніше, основну роль у регулюванні ситуації продовжить відігравати Національний банк України.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, курс долара, ймовірно, залишиться відносно стабільним, тоді як на поведінку євро більший вплив матимуть глобальні валютні торги.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

