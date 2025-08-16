Путін висунув нахабну вимогу: ЗМІ дізналися деталі переговорів із Трампом

Позиція РФ залишається незмінною - вона продовжує вимагати виходу України з Донбасу.

З'явилися деталі переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна

Головне:

Путін наполягає, щоб Україна відмовилася від контролю над Донбасом

На розсуд самої України - як чинити зі своєю територією

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, наполягає, щоб Україна відмовилася від контролю над Донбасом.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерело, добре знайоме із ситуацією.

Зазначається, що в телефонній розмові з європейськими союзниками Трамп наголосив: на розсуд самої України - як чинити зі своєю територією.

Водночас підкреслюється, що позиція Путіна залишається незмінною - він продовжує вимагати виходу України з Донбасу.

Саміт Трампа з Путіним: думка експерта

Згода Москви на організацію особистої зустрічі між російським лідером Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом свідчить про прагнення Росії знайти спосіб виходу із ситуації, що склалася.

Як зазначив керівник Центру політичних досліджень "Доктрина" Ярослав Божко, у Москви і Вашингтона абсолютно різні мотиви і цілі з приводу цієї зустрічі.

На думку експерта, наразі російська економіка може зіткнутися із серйозними труднощами через можливе введення вторинних санкцій і збільшення мит на продукцію країн, які співпрацюють із РФ.

Раніше Трамп заявив, на який крок він не піде проти РФ. Трамп оцінив переговори з Путіним як позитивні, тому він поки що хоче відкласти введення більш жорстких обмежень для РФ.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп прокоментував зустріч із Путіним. Американський лідер зробив заяву за підсумками саміту на Алясці.

Нагадаємо, раніше дочка Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці. Дочка Кіта Келлога вважає "жахливим рішенням" те, що доріжку перед диктатором розстеляли саме військові у формі.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

