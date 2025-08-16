Копія Жанна Фріске: який вигляд має син покійної співачки

Дмитро Шепелєв показав, як проводить відпочинок зі своїм сином, якого народила Жанна Фріске.

Жанна Фріске померла незабаром після народження сина/ колаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Який вигляд має син Жанни Фріске

Хто показав фото хлопчика, що підріс

Російський ведучий і колишній чоловік покійної співачки Жанни Фріске - Дмитро Шепелєв, який продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, показав сина Платона, який подорослішав.

Хлопчика ведучому народила російська співачка Жанна Фріске, яка незабаром померла від раку головного мозку. Шепелєв виклав хлопчика на своїй сторінці в Instagram.

"Зібрав фотографії з нашої солодкої сімейної літньої подорожі", - підписав фото він.

Шепелєв показав сина Жанни Фріске / Фото Instagram/dmitryshepelev

Користувачі мережі відзначили, що хлопчик дуже схожий на свою маму.

Жанна Фріске / Фото РосЗМІ

Жанна Фріске / Фото РосЗМІ

Раніше Главред розповідав, що Шепелєв поділився, як його син Платон підготувавсядо зйомок серіалу "Плакса". В інтерв'ю для пропагандистських росЗМІ Шепелєв зазначив, що Платон стер пальці в кров.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла знепритомніти від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

Про персону: Жанна Фріске Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

