Спочатку має бути припинення вогню: в ОП сказали, чому не згодні з Трампом

Україна не згодна з баченням президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Київ наполягає, що спочатку має бути припинення вогню, а потім подальший переговорний процес. Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що переговори до припинення вогню створюють великі ризики шантажу для України.
"Наше бачення: спочатку припинення вогню, а потім усе інше. Чому? Тому що якщо ми ведемо переговори до припинення вогню - це створює великі ризики шантажу для України. Тому що якщо є припинення вогню - відкривається простір для дипломатії", - сказав Лещенко.
Радник глави ОП пояснив, що спочатку необхідно припинити вогонь, щоб почати предметні переговори. Переговори не можна вести паралельно з боями на фронті.
"Бої сьогодні одні, завтра - інші. І це може мати серйозні наслідки просто через дуже короткочасні зміни на полі бою, які є в ту чи іншу сторону", - додав Лещенко.
У The New York Times вказують, що Трамп потрапив у глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором - зберігати статус нейтрального посередника чи стати справжнім союзником України.
Тим часом журналіст The Economist Олівер Керрол пише, що президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін під час переговорів на Алясці досягли попередньої домовленості про можливе припинення бойових дій у повітрі.
Пізніше радник президента Дмитро Литвин відповів на повідомлення журналіста The Economist про "повітряне перемир'я" і заявив, що "ми поки що не чули жодної інформації про це".
Як повідомляв Главред, сам Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним і сказав, що Зеленський повинен погодитися на угоду з РФ
