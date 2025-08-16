Після саміту на Алясці: Зеленський розкрив цинічний задум росіян на фронті

Росіяни не планують закінчувати війну, ворог, навпаки, прагне посилити атаки на позиції ЗСУ.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

Основне:

ЗСУ мають успіхи на декількох напрямках

Ворог готує посилені штурми на українські позиції

У суботу, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Виявляється, росіяни не планують закінчувати війну, навпаки, ворог готує нові штурми на фронті. Таку інформацію оприлюднив Зеленський у своєму Telegram.

За словами Зеленського, Україна вже другу добу поспіль має успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська.

"Триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглиб наших позицій. Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими. Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість", - написав він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Президент України сказав, що армія Путіна найближчими днями може активніше атакувати позиції наших військ, щоб створити собі кращі політичні умови для переговорів із світовими лідерами.

"Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу", - резюмував Володимир Зеленський.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Росія перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: 13 серпня було помічено понад 15 одиниць БТР та БМП. Військові аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до наступу.

Водночас, за словами військового експерта Владислава Селезньова, на Покровському напрямку зосереджено близько 110 тисяч російських військових. Він вважає, що наступні 48 годин будуть вирішальними.

Пізніше у Генштабі ЗСУ уточнили, що Сили оборони України успішно зупинили просування противника на Покровському напрямку, завдавши йому значних втрат та зачистивши низку населених пунктів.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

