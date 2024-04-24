'Від ATACMS до ППО': Зеленський зробив несподівану заяву про допомогу від США

Україна робитиме все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у сумнівах, та розвернути проти РФ "те, що російський окупант зміг за цей час", сказав президент.

https://glavred.net/ukraine/ot-atacms-do-pvo-zelenskiy-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-pomoshchi-ot-ssha-10560335.html Посилання скопійоване

Зеленський прокоментував надання допомоги Україні від США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Україна подолала тривалий шлях та отримала ту підтримку, якої потребує, щоб надалі захищати життя людей від атак РФ. Протягом останніх днів Україна та США працювали на всіх рівнях, щоб наповнити пакет допомоги від США зброєю та іншим обладнанням, необхідним для ЗСУ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні Президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки – підтримки, зокрема, української. Шлях довжиною в пів року подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів...Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки", - сказав глава держави.

Президент України подякував президенту США Байдену, Конгресу США та всім американцям, які "відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому і лише так буде дійсно менше загроз свободі". Він підкреслив, що співпраця України та Сполучених Штатів допомагають зміцнювати обидва народи і всіх їхніх партнерів, а також увесь світ, який "прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу".

відео дня

Зеленський підкреслив, що тепер необхідно компенсувати пів року, які пройшли в дебатах і сумнівах. Президент України також зазначив, що важливо, щоб всі домовленості з президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків.

"Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію", - наголосив він.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Як повідомляв Главред, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроект про надання допомоги Україні на суму 60,84 мільярдів доларів. Законопроект отримав підтримку більшості конгресменів — "за" проголосували 310, "проти" — 112.

У вівторок, 23 квітня, Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

А уже 24 квітня президент США Джозеф Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги відправлять Україні впродовж кількох годин.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред