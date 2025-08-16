Зустріч Зеленського з Трампом: експерт спрогнозував теми переговорів двох лідерів

Трамп і його оточення мають, на думку експерта, пояснити, як вони бачать зміст зустрічі з Путіним утрьох.

https://glavred.net/politics/vstrecha-zelenskogo-s-trampom-ekspert-sprognoziroval-temy-peregovorov-dvuh-liderov-10690352.html Посилання скопійоване

Експерт спрогнозував теми переговорів двох лідерів / колаж: Главред, фото: facebook.com/amoro59, ОПУ

Що сказав Олександр Морозов:

Зеленський викладе Трампу позицію України

Трамп має пояснити, як він бачить зміст зустрічі з Путіним утрьох

Президент України Володимир Зеленський полетить до США, щоб переконати Трампа в необхідності продовжувати постачання озброєнь, незалежно від того, як тривають переговори про закінчення війни з РФ. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Я думаю, це логічно: Зеленський поїде, щоб насамперед переконати Трампа в необхідності продовжувати постачання озброєнь, незалежно від того, як ідуть уявні переговори про врегулювання. Питання поставок багато в чому вже були узгоджені приблизно місяць тому: як відбуватиметься закупівля, періодичність і оформлення поставок. Зеленський буде на цьому наполягати", - сказав Морозов. відео дня

Водночас Трамп і його оточення мають, на думку експерта, пояснити, як вони бачать зміст зустрічі з Путіним утрьох.

"Зеленський зі свого боку викладе позицію України: зустріч можлива, але її зміст має бути ясно визначений. Якщо ж зміст зводитиметься до того, що Україна має підписати акт капітуляції, це абсолютно неможливо", - зазначив Морозов.

За його словами, за всієї симпатії до Сполучених Штатів і бажання співпрацювати, будь-який президент України на його місці міг би сказати тільки одне: цього зробити не можна.

"Таким чином, якщо ми хочемо тристоронню зустріч, необхідно чітко визначити її зміст, але без питань про фактичну капітуляцію України", - додав Морозов.

До речі, Зеленський уже анонсував свій візит до Вашингтона, де зустрінеться з Трампом. Цей візит відбудеться в понеділок, 18 серпня.

Дивіться відеоінтерв'ю з Олександром Морозовим:

Переговори на Алясці - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі. Президенти заявили про свою майбутню зустріч після телефонної розмови з лідерами НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін висунув нахабну вимогу. Позиція РФ залишається незмінною - вона продовжує вимагати виходу України з Донбасу.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп прокоментував зустріч із Путіним. Американський лідер зробив заяву за підсумками саміту на Алясці.

Інші новини:

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. - шеф-редактор Російського журналу, 2014-2015 - викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова Університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських учених і наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну і закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред