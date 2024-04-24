"Переграли Росію": США ще у березні таємно передали Україні ATACMS

Рішення щодо ATACMS нібито було несподіванкою і для Києва, йдеться у статті Reuters.

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Америка "тихо" поставила Україні далекобійні ATACMS / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

США вже поставили Україні далекобійні ATACMS. Ракети до американських артилерійських установок передали у рамках попереднього пакету допомоги на 300 млн доларів.

Як пише Reuters з посиланням на анонімного американського високопосадовця, Україна успішно використовує їх на полі бою. Зокрема, уперше застосувала їх минулого тижня - 17 квітня здійснила удар по аеродрому росіян у Криму.

Американець не став уточнювати, скільки ракет Сполучені Штати передали українським силам.

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Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

У статті вказується, що у Білому домі кілька місяців сперечалися, чи постачати Україні ATACMS радіусом дії до 300 км. Однак думку Вашингтон змінив після того, як Москва почала застосовувати по Україні північнокорейську "балістику", хоча Америка буцімто попереджала Росію про наслідки таких дій.

Важливим фактором, який переконав США у передачі ЗСУ ATACMS, стало поновлення ударів РФ по критичній інфраструктурі України.

Стверджується, що рекомендація радників Байдена щодо передачі Україні ATACMS була "одноголосною" - і президент США погодився.

Рішення щодо ATACMS у пакеті допомоги нібито було для України "несподіванкою".

ATACMS в Україні - головне

Ще у березні західні ЗМІ писали про готовність Білого дому передати Україні ATACMS більшого радіусу дії (до 290 км). Стверджувалося, що Пентагону вдалося оновити запаси стратегічного озброєння іншими - новішими - далекобійними ракетами.

12 березня США оголосили про - на той момент - крайній пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів. Напередодні журналісти дізналися, що у транш могли ввійти далекобійні ATACMS. Проте офіційно Вашингтон це заперечував.

Сьогодні ввечері, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав закон з мільярдною допомогою Україні. Загальна вартість пакета становить приблизно 1 мільярд доларів, він включає широкий спектр обладнання та боєприпасів для задоволення критичних потреб України.

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський обмовився і про ATACMS у вказаному пакеті допомоги.

ATACMS - основні характеристики ракет США / Інфографіка Главреда

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