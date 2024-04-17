'Мінус' гелікоптери і ППО: подробиці потужного удару по аеродрому в Джанкої

Російські ЗМІ пишуть, що аеродром атакували балістичними ракетами.

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Вночі по російських окупантах у Джанкої сильно "прилетіло" / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ASTRA

Унаслідок нічного ракетного удару 16 квітня по захопленому росіянами аеродрому в Джанкої ворог втратив, за даними російських пабліків, чотири гелікоптери й одну установку ППО.

Як пише ASTRA, було атаковано місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Аеродром атакували балістичними ракетами.

Інший російський - пропутінський - паблік стверджує, що під час атаки пошкоджено повністю або частково чотири вертольоти - два Ка-52 і два Мі-28. Є нібито влучання по пусковій установці ППО С-300. Втрати особового складу ЗС РФ уточнюються.

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Військовий аеродром у Джанкої Військовий аеродром "Джанкой" - головний логістичний хаб для російської армії і місце базування ударних вертольотів. У Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ у складі трьох авіаційних ескадрилій на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Крім цього в "Джанкої" дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.

Тим часом у мережі публікують фото, як стверджується, знищеного ЗРК С-400 "Тріумф" після удару по аеродрому в Джанкої. Підтверджень автентичності фото немає.

Влада окупованого регіону досі офіційно нічого не повідомила про атаку, заявивши лише про часткове перекриття руху на трасі в районі Джанкоя.

Вибухи в Криму - головне про атаку на аеродром у Джанкої

У ніч на 17 квітня мешканці Джанкоя повідомляли про вибухи і пожежу в районі аеродрому. Супутник зафіксував шість осередків займання на військовому аеродромі в Джанкої і поруч із ним.

За даними кримських пабліків, на аеродромі базувалися не тільки ударні вертольоти. Раніше на льотному полі фіксували пускові установки С-300/С-400.

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