У ПСЖ шукають шляхи співіснування Забарного з росіянином: чи продасть клуб Сафонова

Українець Забарний підписався на всіх партнерів по ПСЖ у соцмережах, крім Сафонова.

https://glavred.net/sport/v-pszh-ishchut-puti-sosushchestvovaniya-zabarnogo-s-rossiyaninom-prodast-li-klub-safonova-10690364.html Посилання скопійоване

Забарний підписався на всіх партнерів по ПСЖ у соцмережах, крім Сафонова / колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Коротко:

Поведінка двох гравців буде під пильною увагою

Сафонов, незважаючи на конкуренцію, планує залишатися в команді

Український захисник Ілля Забарний, який нещодавно приєднався до клубу "Парі Сен-Жермен", може зіткнутися з непростою ситуацією в команді. Йдеться про його співіснування з російським воротарем Матвієм Сафоновим. Про це повідомляє на L'Equipe.

Зазначається, що повномасштабна війна Росії проти України може вплинути на внутрішню атмосферу французького клубу. З моменту офіційного оголошення трансферу Забарного спостерігачі звернули увагу на деталі, що свідчать про чутливість ситуації.

відео дня

Зокрема, українець підписався на всіх партнерів по ПСЖ у соцмережах, крім Сафонова.

Експерти зазначають, що цей крок навряд чи був випадковим і відображає позицію захисника, який не може ігнорувати думку своїх співвітчизників навіть у футбольному середовищі.

Тим часом Сафонов, попри конкуренцію та активний ротаційний підхід у воротарській лінії парижан, планує залишатися в команді. Розмови про його можливий продаж припинилися після того, як ПСЖ залишив основний голкіпер - італієць Джанлуїджі Доннарумма.

Тепер, якщо Люка Шевальє, якого придбали на заміну італійцеві, втратить довіру тренерського штабу, у воротах може з'явитися росіянин. Питання взаємодії між ним і Забарним ризикує вийти за межі спортивної площини.

Як зазначає французьке ЗМІ, поведінка двох гравців буде під пильною увагою як уболівальників, так і медіа. Атмосфера в роздягальні ПСЖ може стати одним із найбільш обговорюваних сюжетів нового сезону.

Інші новини українського спорту

Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" впевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи - 6:0.

Житомирське "Полісся" вперше серед українських клубів здобуло дві перемоги у кваліфікації Ліги конференцій 2025/26.

У неділю, 10 серпня, відбувся матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому "Шахтар" зіграв унічию з "Карпатами". Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Читайте також:

Про персону: Ілля Забарний Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024). Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо". За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports. 12 серпня 2025 року перейшов у "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред