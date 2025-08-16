Рус
Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

Віталій Кірсанов
16 серпня 2025, 23:01
Про намір провести тристоронній саміт із Путіним і Зеленським Трамп повідомив європейським лідерам одразу після саміту в Анкориджі.
Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським
Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Коротко:

  • Трамп сказав Зеленському, що хоче провести тристоронній саміт "швидко"
  • Путін публічно не давав обіцянок брати участь у тристоронній зустрічі

У понеділок, 18 серпня, американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, а вже в п'ятницю, 22 серпня, він хотів би провести тристоронню зустріч ще й за участю диктатора Володимира Путіна. Про це пише Axios із посиланням на два обізнані джерела.

За даними інсайдерів, про намір провести тристоронній саміт із Путіним і Зеленським Трамп повідомив європейським лідерам під час телефонної розмови, що відбулася одразу після саміту в Анкориджі.



"Трамп сказав Зеленському та іншим учасникам розмови, що хоче провести тристоронній саміт "швидко", вже 22 серпня", - пише Axios.

Перераховуючи умови закінчення війни, які Путін нібито озвучив Трампу на Алясці, Axios констатує, що Україна може відкинути пропозицію, що робить безперспективною тристоронню зустріч, навіть якщо вона відбудеться.

Крім того, видання зазначає, що Путін публічно не давав обіцянок щодо своєї участі у тристоронній зустрічі.

Саміт на Алясці: думка експерта

Президент України Володимир Зеленський полетить до США, щоб переконати Трампа в необхідності продовжувати постачання озброєнь, незалежно від того, як тривають переговори про закінчення війни з РФ. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Я думаю, це логічно: Зеленський поїде, щоб насамперед переконати Трампа в необхідності продовжувати постачання озброєнь, незалежно від того, як ідуть уявні переговори про врегулювання. Питання поставок багато в чому вже були узгоджені приблизно місяць тому: як відбуватиметься закупівля, періодичність і оформлення поставок. Зеленський буде на цьому наполягати", - сказав Морозов.

Водночас Трамп і його оточення мають, на думку експерта, пояснити, як вони бачать зміст зустрічі з Путіним утрьох.

Переговори на Алясці - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі. Президенти заявили про свою майбутню зустріч після телефонної розмови з лідерами НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін висунув нахабну вимогу. Позиція РФ залишається незмінною - вона продовжує вимагати виходу України з Донбасу.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп прокоментував зустріч із Путіним. Американський лідер зробив заяву за підсумками саміту на Алясці.



Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований 2016 року, почав роботу 2017-го. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.


