Шок і повне фіаско Трампа: названо головний провал саміту на Алясці

Олексій Тесля
16 серпня 2025, 18:11
Саміт на Алясці став драматичним провалом усієї шестимісячної американської ініціативи, вважає Олександр Морозов.
Трамп, Путин
Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори / Колаж Главред, фото скрін із відео

Важливе із заяв Морозова:

  • Саміт став провалом усієї шестимісячної американської ініціативи
  • У Трампа ще в лютому була конкретна ідея, яку відкинув Путін

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов прокоментував підсумки саміту президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

"Це досить драматичний провал всієї шестимісячної американської ініціативи зі спроби домогтися припинення вогню. Причому саме слово "припинення вогню", незалежно від форми та умов, узагалі не пролунало ні на пресконференції, ні в інших заявах американської сторони. Тим більше, що про це нічого не згадує Кремль, що дивно", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що у Трампа ще в лютому була конкретна ідея - припинення вогню без попередніх умов, а Кремль цю ініціативу безперервно торпедував.

"Позиція Путіна була зрозуміла. Тому багато хто запитував себе: а в чому тоді сенс зустрічі на Алясці?", - задається він питанням.

Аналітик зазначає, що те, що сталося на Алясці, викликає не просто розчарування, а свого роду шок.

"Тому що весь формат зустрічі на вищому рівні виглядав як злам традицій міжнародних відносин і світової дипломатії. На це звертають велику увагу, тому що:

по-перше, Трамп прийняв Путіна з неймовірними почестями для такої ситуації;

по-друге, зустріч відбувалася не на території третьої країни, а в США, причому на військовій базі;

по-третє, численні жести Трампа показували, що він украй задоволений цією зустріччю", - зазначив він.

Морозов додав, що все це могло створити враження, що "відбудуться шестигодинні переговори з конкретним результатом, який буде оголошено. Але нічого цього не сталося".

Припинення вогню: думка експерта

В інтерв'ю Главреду політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук зазначив, що Путін навряд чи швидко погодиться на припинення вогню, оскільки це його головний інструмент тиску. Навіть якщо він і висловить готовність до цього, то, найімовірніше, висуне додаткові умови, наприклад, вимагатиме гарантій щодо захисту російської мови, православної церкви або представництва в українському уряді. Зрозуміло, такі вимоги будуть відкинуті.

Таким чином, продовження бойових дій, обстріли й атаки на мирне населення залишаються для нього єдиним способом зберегти вплив і чинити тиск. Згода на перемир'я для Путіна означатиме, нехай і часткове, визнання своєї поразки.

Раніше повідомлялося про те, що Путін висунув нахабну вимогу. Позиція РФ залишається незмінною - вона продовжує вимагати виходу України з Донбасу.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп прокоментував зустріч з Путіним. Американський лідер зробив заяву за підсумками саміту на Алясці.

Нагадаємо, раніше дочка Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці. Дочка Кіта Келлога вважає "жахливим рішенням" те, що доріжку перед диктатором розстеляли саме військові у формі.

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

