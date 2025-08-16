Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін висунув нові вимоги для припинення війни: ЗМІ дізналися реакцію Трампа

Олексій Тесля
16 серпня 2025, 19:10
653
Володимир Путін хоче, щоб Вашингтон визнав окуповані території частиною Росії.
Трамп, Путин
Стали відомі подробиці переговорів на Алясці / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Головне:

  • Путін хоче, щоб Вашингтон визнав окуповані території частиною РФ
  • Серед вимог Путіна - "захист російської мови і церков в Україні"
  • Трамп воліє віддати Росії неокуповані українські території

Під час саміту на Алясці президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна останній запропонував заморозити фронт у Запорізькій і Херсонській областях в обмін на відхід України з Донецької області.

"Джерело, ознайомлене з переговорами Трампа з Путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій і Херсонській областях в обмін на відхід України з Донецька - вимога, яку Україна навряд чи прийме", - написав у соцмережі Х кореспондент Axios Барак Равід.

відео дня

Крім того, за його даними, глава Кремля звернувся до США з проханням щодо України. Він хоче, щоб Вашингтон визнав окуповані території частиною Росії.

Як пише видання The New York Times, серед вимог Путіна є "захист російської мови та церков в Україні".

Зокрема, диктатор РФ вимагає, щоб російська стала офіційною мовою в Україні, і домагається "безпеки" для філії РПЦ в Україні - УПЦ МП.

Своєю чергою після зустрічі з Путіним президент США Трамп повідомив європейським лідерам, що тепер він воліє віддати Росії неокуповані українські території, щоб покласти край бойовим діям, повідомляє The New York Times.

Як пише газета, Трамп сказав європейським лідерам, що, на його думку, можна швидко домовитися про мир, якщо Зеленський погодиться віддати Росії решту Донбасу, навіть ті території, які не окуповані російськими військами.

"Натомість Путін запропонував припинення вогню на решті території України за поточними лініями фронту та письмову обіцянку не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну", - ідеться в повідомленні з посиланням на слова двох високопосадовців з європейських країн, яких було поінформовано про розмову.

За інформацією, кроки американського президента були холодно сприйняті в Європі, де лідери неодноразово бачили, як Трамп міняв свою позицію щодо України після розмов із Путіним.

Під час телефонної розмови Трамп не згадував про введення додаткових санкцій або економічний тиск на Росію, повідомили чиновники. Але європейські лідери наголосили, що вони продовжуватимуть санкції та економічний тиск на Росію, поки не припиняться вбивства, сказав один із чиновників.

Саміт на Алясці: думка експерта

Голова Інституту вільної Росії Олександр Морозов дав оцінку результатам зустрічі президентів США і Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна - яка відбулася на Алясці.

За його словами, це стало очевидним провалом усієї шестимісячної дипломатичної ініціативи США, спрямованої на досягнення припинення вогню. При цьому, як зазначив експерт, термін "припинення вогню" взагалі не пролунав ані на прес-конференції, ані в заявах представників американської сторони, що викликає здивування. Тим паче, що Кремль також ніяк не згадав про це, що виглядає особливо дивно.

Переговори Трампа з Путіним - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Путін висунув нахабну вимогу. Позиція РФ залишається незмінною - вона продовжує вимагати виходу України з Донбасу.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп прокоментував зустріч з Путіним. Американський лідер зробив заяву за підсумками саміту на Алясці.

Нагадаємо, раніше дочка Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці. Дочка Кіта Келлога вважає "жахливим рішенням" те, що доріжку перед диктатором розстеляли саме військові у формі.

Читайте також:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін Переговори про припинення вогню Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін висунув нові вимоги для припинення війни: ЗМІ дізналися реакцію Трампа

Путін висунув нові вимоги для припинення війни: ЗМІ дізналися реакцію Трампа

19:10Світ
Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

18:04Світ
Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов

18:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історію

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історію

Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталось

Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталось

Останні новини

19:36

Окупанти змушують вчителів "виявляти злочинців" серед дітей - ЦНС

19:10

Путін висунув нові вимоги для припинення війни: ЗМІ дізналися реакцію Трампа

18:56

"Це велика проблема": філософ спрогнозував, як буде діяти Путін після Аляски

18:20

Нова глава: принц Вільям і Кейт Міддлтон усе-таки зважилися на важливий крок

18:11

Шок і повне фіаско Трампа: названо головний провал саміту на Алясці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:04

Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

18:00

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов

17:53

При якій температурі влітку прати постільну білизну: відповідь знають одиниці

17:40

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

Реклама
17:16

"Ворог витіснив наші підрозділи": у ЗСУ повідомили про просування РФ на сході

16:58

Леся Нікітюк у ледь помітному бікіні показала форму після пологів

16:57

Спочатку має бути припинення вогню: в ОП сказали, чому не згодні з Трампом

16:42

Град, грози та рвучкий вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов

16:15

Путін висунув нахабну вимогу: ЗМІ дізналися деталі переговорів із Трампом

16:02

Чому 17 серпня не можна залишати дім у безладді: яке церковне свято

16:00

Копія Жанна Фріске: який вигляд має син покійної співачки

15:44

Після саміту на Алясці: Зеленський розкрив цинічний задум росіян на фронті

15:43

Розводили і скидали з літаків: після сарани Україну атакує новий шкідник

15:25

США пропонують Україні гарантії за аналогом "5 статті НАТО" - ЗМІ

15:13

"Жахливе рішення": донька Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці

Реклама
15:10

Чи народжені Ви під знаком богині: все розкаже дата народження

14:40

Двійник "Говорун": психолог розкрив, чому з Трампом зустрічався не Путін

14:32

Портулак, пирій, амброзія: як позбутися бур'янів на городі назавждиВідео

14:28

Чим відрізняються два лицарі: тільки одиниці здогадаються

13:56

Зеленський попередив РФ про наслідки, якщо Путін уникне тристоронньої зустрічі

13:14

"Янгол смерті": в Україні помітили моторошного метелика-привида

13:13

Чому вагітним не можна стригти волосся: які наслідки можуть бутиВідео

13:07

Mamarika натякнула на вагітність: у мережі з'явилося відеоВідео

12:27

Із чого роблять соєве м'ясо: технологія, про яку мало хто знає

12:24

Трамп прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:10

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"Погляд

12:07

Радісна звістка для українців: популярний овоч різко впав у ціні на 24%

12:04

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

11:54

У США помер зірка популярного медичного серіалу

11:18

РФ і США попередньо досягли припинення вогню в повітрі – журналіст The Economist

10:51

Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі

10:49

Два важливих населених пункти знову під контролем ЗСУ – 93 ОМБр "Холодний Яр"

10:34

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

10:14

Як швидко очистити дерево від старої фарби: який спосіб працює найкраще

09:32

Прямо під час перемовин в США: РФ підступно атакувала Україну дронами і ракетою

Реклама
09:28

Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним: перед яким вибором він опинився

08:49

Чи готовий Путін згорнути "СВО" після Аляски: в ISW дали неочікувану відповідь

08:42

Овочі будуть хрусткими три тижні: як зберігати свіжі огірки

08:19

"Жорсткі наслідки" для РФ відкладаються: Трамп заявив, на який крок він не піде проти Росії

08:10

Спільне шоу одного актора та одного злочинцяПогляд

07:33

Дружина Трампа передала Путіну таємного листа: що відомо

06:55

Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним: у FT описали "дивну ситуацію"

06:10

Удари дронами по Україні в серпні: РФ накопичила тисячі безпілотниківПогляд

06:02

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історіюВідео

05:58

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти