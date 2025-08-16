Путін висунув нові вимоги для припинення війни: ЗМІ дізналися реакцію Трампа

Володимир Путін хоче, щоб Вашингтон визнав окуповані території частиною Росії.

Стали відомі подробиці переговорів на Алясці / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Головне:

Путін хоче, щоб Вашингтон визнав окуповані території частиною РФ

Серед вимог Путіна - "захист російської мови і церков в Україні"

Трамп воліє віддати Росії неокуповані українські території

Під час саміту на Алясці президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна останній запропонував заморозити фронт у Запорізькій і Херсонській областях в обмін на відхід України з Донецької області.

"Джерело, ознайомлене з переговорами Трампа з Путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій і Херсонській областях в обмін на відхід України з Донецька - вимога, яку Україна навряд чи прийме", - написав у соцмережі Х кореспондент Axios Барак Равід.

Крім того, за його даними, глава Кремля звернувся до США з проханням щодо України. Він хоче, щоб Вашингтон визнав окуповані території частиною Росії.

Як пише видання The New York Times, серед вимог Путіна є "захист російської мови та церков в Україні".

Зокрема, диктатор РФ вимагає, щоб російська стала офіційною мовою в Україні, і домагається "безпеки" для філії РПЦ в Україні - УПЦ МП.

Своєю чергою після зустрічі з Путіним президент США Трамп повідомив європейським лідерам, що тепер він воліє віддати Росії неокуповані українські території, щоб покласти край бойовим діям, повідомляє The New York Times.

Як пише газета, Трамп сказав європейським лідерам, що, на його думку, можна швидко домовитися про мир, якщо Зеленський погодиться віддати Росії решту Донбасу, навіть ті території, які не окуповані російськими військами.

"Натомість Путін запропонував припинення вогню на решті території України за поточними лініями фронту та письмову обіцянку не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну", - ідеться в повідомленні з посиланням на слова двох високопосадовців з європейських країн, яких було поінформовано про розмову.

За інформацією, кроки американського президента були холодно сприйняті в Європі, де лідери неодноразово бачили, як Трамп міняв свою позицію щодо України після розмов із Путіним.

Під час телефонної розмови Трамп не згадував про введення додаткових санкцій або економічний тиск на Росію, повідомили чиновники. Але європейські лідери наголосили, що вони продовжуватимуть санкції та економічний тиск на Росію, поки не припиняться вбивства, сказав один із чиновників.

Саміт на Алясці: думка експерта

Голова Інституту вільної Росії Олександр Морозов дав оцінку результатам зустрічі президентів США і Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна - яка відбулася на Алясці.

За його словами, це стало очевидним провалом усієї шестимісячної дипломатичної ініціативи США, спрямованої на досягнення припинення вогню. При цьому, як зазначив експерт, термін "припинення вогню" взагалі не пролунав ані на прес-конференції, ані в заявах представників американської сторони, що викликає здивування. Тим паче, що Кремль також ніяк не згадав про це, що виглядає особливо дивно.

