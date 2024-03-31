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ЗСУ підуть у контрнаступ: ATACMS зметуть колони з тисячами росіян – Маломуж

Олексій Тесля
31 березня 2024, 02:30
ATACMS допоможуть у знищенні резервів ворога в середньому і далекому тилах, каже Микола Маломуж.
маломуж
/ Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, УНІАН

Україна отримає від США сотні далекобійних ракет ATACMS, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

"З одного боку, американці не хочуть напружувати ситуацію з Росією глобальною передачею сотень ракет Україні, а з іншого - вони хочуть подивитися, як ці ракети ми використаємо на полі бою, наскільки ефективно", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що перші партії з кількох десятків ракет ATACMS допоможуть у знищенні резервів ворога в середньому і далекому тилах.

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"Наприклад, можна уражати потужні навчальні центри або концентрацію військ для подальшого переміщення на фронт ешелонами - так їх можна знищувати сотнями або тисячами людей. Точно так само і платформи з танками, БТРами, БМП, колони техніки. Скажу зі своєї військової практики, ці удари будуть їх просто змітати, там практично нічого не залишиться, тому що така ракета завдає надпотужного удару", - каже він.

Маломуж додав, що ATACMS дадуть змогу Україні не тільки оборонятися, а й наносити контрудари, здійснювати контрнаступальні операції.

ЗСУ підуть у контрнаступ: ATACMS зметуть колони з тисячами росіян – Маломуж
/ Инфографика Главреда

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Передача Україні ракет ATACMS

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні потужних балістичних ракет великої дальності після місяців прохань українських офіційних осіб. Спочатку поставлялися старі моделі ракет середньої дальності, а тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії.

Нагадаємо, Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів, який включає артилерійські снаряди, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Це перший пакет озброєнь у 2024 році, фінансові кошти на нього було виділено з коштів, схвалених Конгресом раніше.

Раніше повідомлялося про ймовірну передачу Україні далекобійних ракет ATACMS у рамках першого пакета допомоги від США за багато місяців.

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Микола Маломуж війна Росії та України ATACMS
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