УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2024, 23:25
Вартість нового пакета військової допомоги буде становити 1 мільярд доларів.
США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN
США передадуть Україні далекобійні ATACMS / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Україна найближчим часом може отримати новий пакет військової допомоги, у який буде включено далекобійні ракети ATACMS. Очікується, що вартість цього пакета буде становити 1 мільярд доларів. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, Україні буде постачатися зброя із запасів американської армії. Такий шлях є найшвидшим із інших доступних.

"Під час брифінгів у Конгресі протягом останніх тижнів представники адміністрації зазначили, що США, ймовірно, вперше надішлють Україні ATACMS великої дальності як частину нового пакета допомоги", – йдеться у повідомленні.

відео дня

У Білому домі обіцяють надіслати Україні допомогу у якнайшвидші терміни після того, як Сенат проголосує за законопроект.

США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN
Що таке ATACMS / Інфографіка Главреда

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Військова допомога Україні від США - останні новини за темою

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його мають передати на підпис президенту США Джону Байдену.

Видання Politico повідомляє з посиланням на двох американських чиновників, що пакет військової допомоги включатиме бронетехніку на додачу до артилерійських снарядів і засобів ППО.

У CNN дізналися сценарій передачі допомоги Україні. Стверджується, що зброю в Україну перекинуть дуже швидко. Артилерійські снаряди будуть одними з перших, які будуть доставлені в Україну. Прискорить доставку американської техніки з пакета допомоги США в Україну те, що більша її частина перебуває вже на складах Німеччини та Польщі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії ATACMS
Реклама

Головне за день

США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN

США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN

23:25 Політика
Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

22:27 Україна
Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

21:15 Україна
Всі головні новини

Популярне

В Україну вривається потужна магнітна буря: шторм затягнеться надовго 16573

В Україну вривається потужна магнітна буря: шторм затягнеться надовго

Він плакав : король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною 7575

"Він плакав": король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною

3 бригади пройшли вперед : Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході 5189

"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу 4108

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу

Останні новини

23:53

Встиг дійти до машини: на чоловіка путіністки Поплавської напали в Москві

23:49

Як очистити лоток для порошку в пральній машині: знахідка вас здивує

23:25

США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN

23:01

Більше не секрет: стало відомо, де зараз старший Павлік

23:00

Потрібно негайно зробити важливу дію: священник розповів, чому сняться померліВідео

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
22:27

Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

22:21

Божественний смак і не тріскається: Ектор назвав секретний інгредієнт глазурі для паскиВідео

21:59

"Живіть тепер із цим": Настя Приходько обманом потрапила на російське шоу

21:15

Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

Реклама
20:57

"Жіноче щастя" пишно зацвіте: чому потрібно тримати його в одному місці

20:44

Україна збільшила виробництво Нептунів у 10 разів - Forbes

20:41

Розміщення ядерної зброї на території Польщі: в НАТО дали категоричну відповідь

19:57

"Капітуляція флоту": в ЗСУ повідомили про втечу кораблів РФ з Чорного моря

19:37

Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління

19:35

Порошенко потрапив у скандал: запропонував гроші військових спрямувати на ремонт велосипедних доріжок - політологВідео

19:35

Вихід з Карабаху: не все так радужно на болотахПогляд

19:27

Як відучити кота гадити у клумбах та саду: забудуть туди дорогу

19:07

Купа зброї та техніка: США готують Україні пакет допомоги на 1 млрд дол. - Reuters

18:41

Сунак оголосив про рекордний пакет допомоги від Британії: що отримає Україна

18:40

Тарас Цимбалюк осоромився перед обраницею невдалим подарунком

Реклама
18:26

Чоловікам не видають документи: у Варшаві величезні черги після жорстких обмеженьВідео

18:16

Почалась боротьба з "ухилянством": усе про обмеження для чоловіків за кордономВідео

18:03

Скоро переплюне бабусю: онук Пугачової поділився карколомною новиною зі США

17:59

Ситуація на фронті загострилась: в ЗСУ назвали "найгарячіші" напрямки

17:28

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу

17:26

Як легко та швидко прибрати іржу в домі: дієва знахідка для господиньВідео

17:15

Чи є загроза остаточного прориву фронту: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Очеретине

17:14

Життя стане щасливим: що обов'язково потрібно зробити 24 квітня - прикмети дня

16:47

Окупанти переплутали своїх "товаришів" із РДК: історія закінчилася "феєрично"

16:41

Місячний календар на травень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

16:30

"У любові до російського": Маша Єфросиніна чітко показала свою позицію

16:28

Пакет на $60 млрд: зброю в Україну перекинуть швидше, у CNN дізналися сценарій

16:16

"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

16:13

Гороскоп на завтра 24 квітня: Тельцям - витрати на кожному кроці, Рибам - важкий вибір

16:02

Принцу Луї шість: Кейт Міддлтон мило сфотографувала харизматичного сина

15:39

Україна може не отримати допомогу від США на всю суму: посол назвала причину

15:20

Як робиться сир із пліснявою: ось чому він так дорого коштує

15:15

Невиліковно хвора Селін Діон розповіла про боротьбу з хворобою і показала своє тілоВідео

15:00

"Мені боляче": Єфросиніна розкрила деталі спілкування з "російською" сестрою

14:40

Місячний календар стрижок на травень 2024: коли стригтися і фарбуватися

Реклама
14:32

Тепер їздить з водієм: чим закінчилася ДТП із блогеркою Квітковою

14:30

Ця закуска стане зіркою святкового столу на Великдень 2024: 3 розкішні рецепти за хвилинуВідео

14:29

Ризик штурму Харкова і Сум: генерал попередив про несподіваний напрямок удару

14:27

Будуть потужні дощі і штормовий вітер: Україну накриває новий циклон

14:19

Зрадник Джиган споює свою 12-річну доньку

13:41

Були п'ять років разом: актор Володимир Гладкий розлучився з коханою і назвав причину

13:17

Зеленський подякував Сунаку за найбільший пакет оборонної підтримки України

12:58

Жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном: Кулеба зробив важливу заяву

12:40

Загроза стратегічного прориву з флангів: на схід терміново перекидають резерви

12:30

Таро-прогноз на повню 24 квітня 2024: Овнам - тріумф, Близнюкам - вибір, Левам - спокій

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти