США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN

Україна найближчим часом може отримати новий пакет військової допомоги, у який буде включено далекобійні ракети ATACMS. Очікується, що вартість цього пакета буде становити 1 мільярд доларів. Про це повідомляє CNN.
За даними видання, Україні буде постачатися зброя із запасів американської армії. Такий шлях є найшвидшим із інших доступних.
"Під час брифінгів у Конгресі протягом останніх тижнів представники адміністрації зазначили, що США, ймовірно, вперше надішлють Україні ATACMS великої дальності як частину нового пакета допомоги", – йдеться у повідомленні.відео дня
У Білому домі обіцяють надіслати Україні допомогу у якнайшвидші терміни після того, як Сенат проголосує за законопроект.
Що таке ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.
ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.
Військова допомога Україні від США - останні новини за темою
20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.
Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його мають передати на підпис президенту США Джону Байдену.
Видання Politico повідомляє з посиланням на двох американських чиновників, що пакет військової допомоги включатиме бронетехніку на додачу до артилерійських снарядів і засобів ППО.
У CNN дізналися сценарій передачі допомоги Україні. Стверджується, що зброю в Україну перекинуть дуже швидко. Артилерійські снаряди будуть одними з перших, які будуть доставлені в Україну. Прискорить доставку американської техніки з пакета допомоги США в Україну те, що більша її частина перебуває вже на складах Німеччини та Польщі.
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