Байден підписав закон з мільярдною допомогою Україні: яку зброю передадуть

Президент США підписав законопроєкт про фінансування допомоги американським союзникам, де зокрема передбачено понад 60 мільярдів доларів для України.

https://glavred.net/politics/bayden-podpisal-zakon-s-samoy-bolshoy-pomoshchyu-ukraine-ot-ssha-10560305.html Посилання скопійоване

Президент США підтримав допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

У середу, 24 квітня, США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги відправлять Україні впродовж кількох годин. Про це американський президент повідомив під час свого виступу.

"Це хороший день для Америки, це хороший день для миру в світі. Це надзвичайно важливо. Я тільки що підписав закон, який стосується допомоги з безпеки. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим. Ми надамо допомогу нашим партнерам для того, щоб вони могли себе захистити", - сказав він.

За словами президента Байдена, пакет з військовою допомогою відправлять Україні впродовж наступних кількох годин. Він зауважив, що допомога це також інвестування у безпеку США.

відео дня

"Якщо наші союзники стануть сильнішими, ми також будемо сильнішими", - наголосив очільник США.

Байден підкреслив, що шлях цього закону до його столу був складним і довгим, "але все ж таки він прийшов у потрібний момент".

"Вони стоять проти величезної армії, Україна практично визволила вже половину території, яку захопила Росія з початку війни, але не помиляйтеся, їхня боротьба за незалежність залежить від їхньої сміливості, вміння і залежить від нашої допомоги. Місяцями в Конгресі блокувалася ця допомога, за цей час друзі Путіна - Іран, Північна Корея, Китай, допомагають і посилають компоненти зброї в Росію, і завдяки тій допомозі росіяни змогли зруйнувати українські міста, села і завдати дуже багато збитків", - наголосив Байден.

Що увійде до нового пакета допомоги від США - перелік

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, який повинен задовільнити нагальні потреби країни у сфері безпеки та оборони. Новий пакет є п’ятдесят шостим траншем обладнання, яке адміністрація Байдена надає Україні зі запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

Загальна вартість пакета становить приблизно 1 мільярд доларів, він включає широкий спектр обладнання та боєприпасів для задоволення критичних потреб України. Серед ключових елементів цього пакета:

ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;

зенітні ракети Stinger;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з БПЛА;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, зокрема снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

БПМ Bradley;

мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні міни Claymore;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Допомога Україні від США - подробиці

У лютому Сенат затвердив законопроєкт, що передбачає $61 мільярд на оплату військової підтримки України. Палата представників надовго пригальмувала ініціативу, оскільки республіканці не могли домовитися з демократами з питань нелегальної міграції на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроект про надання допомоги Україні на суму 60,84 мільярдів доларів. Законопроект отримав підтримку більшості конгресменів — "за" проголосували 310, "проти" — 112.

Також 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

Як повідомляв Главред, більша частина американської техніки з пакета допомоги США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні, заявило CNN, що офіційні особи в США не говорять про це відкрито.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред