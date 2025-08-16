Чому 17 серпня не можна залишати дім у безладді: яке церковне свято

За народними повір'ями, 17 серпня душі померлих "навідуються" одна до одної.

17 серпня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

У неділю, 17 серпня 2025 року, православна церква вшановує пам'ять святого мученика Мирона. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 17 серпня

Святий Мирон жив у III столітті і був священиком у місті Ахея (Греція). Він походив із благочестивої християнської сім'ї, вирізнявся лагідністю, милосердям і щедрістю до бідних.

За часів правління імператора Декія (249-251 рр.) християн жорстоко переслідували. Правителем Ахеї тоді був гонитель Савін. Під час одного язичницького свята він увірвався до храму, вимагаючи від християн поклонитися ідолам.

Святий Мирон мужньо виступив проти нечестя і відкрито дорікнув Савіну за його жорстокість. За це його схопили, піддали важким тортурам і стратили - імовірно, обезголовили близько 250 року. Церква шанує Мирона як приклад віри, мужності та відданості Христу.

Народні прикмети 17 серпня

Якщо день вітряний - осінь буде буреломною, а зима сніжною.

Спокійна погода - до теплої та м'якої осені.

Якщо зранку туман - чекайте на гарний, ясний день.

Що не можна робити 17 серпня

За народними повір'ями, цього дня душі померлих "навідуються" одна до одної. Вважалося, що вони мають "свій гостинець" на небесах.

Тому 17 серпня:

не радили ходити на цвинтар, щоб не турбувати небіжчиків;

не варто сваритися та лихословити;

не бажано залишати дім у безладі, щоб не накликати біди.

День ангела 17 серпня

Свої іменини святкують: Мирон, Георгій, Степан, Іван, Олександр, Антон.

