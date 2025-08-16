Нова глава: принц Вільям і Кейт Міддлтон усе-таки зважилися на важливий крок

Кейт Міддлтон і принц Вільям знову зважилися на важливий крок.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон зважилися на важливий крок/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Яке рішення прийняли Кейт і Вільям

Як це пов'язано з королівським палацом

Принц і принцеса Уельські, Вільям і Кейт Міддлтон готові до нового початку після кількох непростих років.

Як пише Page Six, королівське подружжя переїде в новий сімейний будинок разом зі своїми трьома дітьми: 12-річним принцом Джорджем, 10-річною принцесою Шарлоттою і 7-річним принцом Луї, "пізніше цього року", - підтвердив представник видання People Saturday.

Сім'я Уельських проживає в котеджі Аделаїда, розташованому недалеко від Віндзорського замку в Беркширі, Англія. Вони переїхали туди 2022 року, щоб бути ближче до дитячої школи Лембрук.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон / ua.depositphotos.com

Їхній новий будинок буде розташований неподалік. Вони переїжджають у восьмикімнатний будинок під назвою Forest Lodge у Великому Віндзорському парку. Його вартість становить близько 21 мільйона доларів.

"Віндзор став їхнім домом", - повідомило джерело виданню про причини, через які Вільям і Міддлтон вирішили залишитися в одному районі.

"Однак за останні кілька років, поки вони жили в котеджі Аделаїда, їм довелося пережити чимало важких моментів", - продовжив інсайдер.

Видання Daily Mail раніше повідомляло, що сім'я Вельських переїжджає, тому що вони "переросли" свій нинішній будинок, але, схоже, свою роль відіграє діагноз раку, поставлений Міддлтон у березні 2024 року.

Раніше цього року 43-річна принцеса Уельська повідомила, що у неї настала ремісія.

"Переїзд дає їм можливість почати все спочатку і відкрити нову главу; можливість залишити позаду деякі з найнеприємніших спогадів", - повідомило джерело виданню Sun.

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

