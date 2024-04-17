Україна вдарила по аеродрому в Джанкої ATACMS: розкрито важливі деталі атаки ЗСУ

Ідеться про удар по місцю дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу.

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У Криму вночі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Україна випустила щонайменше дві балістичні ракети ATACMS по аеродрому росіян у Джанкої, пише аналітик Defense Express Іван Киричевський. Офіційно цю інформацію Генштаб зі зрозумілих причин не підтверджує.

Як зауважив експерт, цілком імовірно, що головними цілями нічної атаки на Джанкой були саме установки ворога С-300/ С-400. Втрати ворога ще уточнюються.

Киричевський пояснює, що цей удар, наймовірніше, має ширшу мету - "розчистити" небо над Кримом, щоб максимально утилізувати Чорноморський флот і нарешті знести Кримський міст.

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Щодо ATACMS, то у Киричевського є кілька пояснень, звідки Україна могла дістати ці ракети. На думку аналітика, можливо, ЗСУ просто використали старі запаси, або ж ідеться же про нові снаряди, які могли неофіційно ввійти у крайній пакет допомоги США на 300 млн доларів.

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Вибухи в Криму - головне про атаку на аеродром у Джанкої

У ніч на 17 квітня мешканці Джанкоя повідомляли про вибухи і пожежу в районі аеродрому. Супутник зафіксував шість осередків займання на військовому аеродромі в Джанкої і поруч із ним.

Ідеться про місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Аеродром атакували балістичними ракетами.

За даними кримських пабліків, на аеродромі базувалися не тільки ударні вертольоти. Раніше на льотному полі фіксували пускові установки С-300/С-400.

Унаслідок удару ворог втратив, за даними російських пабліків, чотири гелікоптери й одну установку ППО. Зокрема, під час атаки знищено або частково пошкоджено чотири вертольоти - два Ка-52 і два Мі-28. Є нібито влучання по пусковій установці ППО С-300. Втрати особового складу ЗС РФ уточнюються.

Основні характеристики ATACMS / Інфографіка Главреда

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