Передача РФ усього Донбасу: у Reuters дізналися відповідь Зеленського на шантаж Путіна

Дональд Трамп заявив, що погодився з Володимиром Путіним, що мирну угоду слід шукати без попереднього припинення вогню.

Головне:

Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Путіна

Трамп повідомив вимогу Путіна про поступку РФ усього Донбасу

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про передачу РФ всієї території Донецької та Луганської областей в обмін на заморожування лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях.

Як розповіло джерело, знайоме з перебігом обговорення, після саміту на Алясці, під час розмови із Зеленським президент США Дональд Трамп повідомив, що російський лідер пропонував заморозити більшу частину лінії фронту, якщо сили Києва поступляться всім Донбасом, передає Reuters.

"Зеленський відхилив цю вимогу, повідомило джерело", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, Трамп також заявив, що погодився з Путіним у тому, що мирну угоду слід шукати без попереднього припинення вогню, якого вимагали Україна та її європейські союзники.

Зазначається, що Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок. Джерело повідомило, що європейські лідери також були запрошені на переговори в понеділок.

За інформацією джерела, кроки американського президента США були холодно сприйняті в Європі.

При цьому під час телефонної розмови Трамп не згадував про введення додаткових санкцій або економічний тиск на Росію. Але європейські лідери наголосили, що вони продовжуватимуть санкції та економічний тиск на РФ, поки не припиняться вбивства, сказав один із чиновників, резюмує Reuters.

Президент США Дональд Трамп організував зустріч на Алясці таким чином, що вона фактично сприймається як перемога російського лідера Володимира Путіна. Таку думку висловив в інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та голова Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За його словами, сам формат переговорів - зустріч із Трампом на території Аляски і в оточенні представників Путіна - буде інтерпретовано як ще одне підтвердження "політичної майстерності" російського президента.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі. Президенти заявили про свою майбутню зустріч після телефонної розмови з лідерами НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін висунув нахабну вимогу. Позиція РФ залишається незмінною - вона продовжує вимагати виходу України з Донбасу.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп прокоментував зустріч із Путіним. Американський лідер зробив заяву за підсумками саміту на Алясці.

